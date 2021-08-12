Mehtap Yılmaz kimdir? Popstar Mehtap Yılmaz nereli, kaç yaşında? TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Mehtap Yılmaz'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. PopStar Alaturka yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Mehtap Yılmaz zorlu haya doktor olan kardeşi için katlandığını ancak kardeşinin kendisinin yüzüne bakmadığını gözyaşları içinde anlattı. İşte Mehtap Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Mehtap Yılmaz kimdir? Popstar Mehtap Yılmaz nereli, kaç yaşında? TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Mehtap Yılmaz'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. PopStar Alaturka yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Mehtap Yılmaz zorlu haya doktor olan kardeşi için katlandığını ancak kardeşinin kendisinin yüzüne bakmadığını gözyaşları içinde anlattı. İşte Mehtap Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Popstar Alaturka yarışması ile adını duyuran Mehtap Yılmaz TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle programında geçmişine ve hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmişte zorlu şartlar altında çalıştığını dile getiren Mehtap Yılmaz Tıp Fakültesi'nde okuyan kardeşini okutabilmek için bu zorluğa katlandığından bahsetti. Yılmaz kardeşinin ise şimdi yüzüne bakmadığını belirtti. Peki Mehtap Yılmaz kimdir?

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978 tarihinde dünyaya geldi.

Mehtap Yılmaz Rize'de doğdu Artvin'de büyüdü.

Anne ve babasının ayrılmasıyla dağılmış bir ailede büyüen Mehtap Yılmaz annesiyle büyüdü.

Mehtap Yılmaz'ın müzikle tanışması küçüklük yıllarında başladı.

Mehtap Yılmaz'ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. Popstar'a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

POPSTAR ALATURKA HAKKINDA

Popstar Alaturka, Alaturka-Arabesk-Fantezi-Pop müziğe yeni sesler kazandırmak için Star TV'de yayınlanan yarışma programı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Osmantan Erkır'ın üstlendiği ve Jüri üyesi olarak; Gülben Ergen, Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan ve Metin Akpınar bulunmaktadır.

Hasret isimli yarışmacı 7 Ocak 2007'de Popstar Alaturka'nın birincisi oldu ve 100.000 TL para ödülünü kazandı. Hasret TV müzik yarışmalarının ilk kadın kazananı oldu.

Popstar Alaturka Yarışmasının 6. sezonu, yapımcıların almış olduğu bir karar ile, son Popstar Alaturka olarak yapıldı. Bu son yarışmanın birincisi Gaziantep'li 115 aday numarası ile yarışan Murat Şanlı oldu. Murat Şanlı 4. sezon da birinci olan İhsan'la beraber Gaziantep'in bu yarışma da çıkardığı ikinci birinci yarışmacı oldu.

2009 yılında FOX'a geçti. Son programın finali 21 Haziran 2013 günü yayınlandı.

POPSTAR ALATURKA ŞAMPİYONLARI

Hasret / Tarih: 7 Ocak 2007 - 1. Sezon

Erhan / Tarih: 30 Nisan 2007 - 2. Sezon

Utku / Tarih: 16 Haziran 2007 - 1/2 Sezon Best

Harun / Tarih: 14 Aralık 2007 - 3. Sezon

İhsan / Tarih: 27 Nisan 2008 - 4. Sezon

Mehtap / Tarih: 13 Haziran 2008 - 3/4 Sezon Best

Hüseyin / Tarih: 16 Kasım 2008 - 5. Sezon

Murat / Tarih: 13 Kasım 2009 - 6. Sezon

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