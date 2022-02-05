Mehtap Özkan kimdir? Mehtap Özkan kaç yaşında? Gürsel Tekin'in yeni eşi Mehtap Özkan

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la dünya evine girdi. Peki, Mehtap Özkan kimdir? İşte detaylar..

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin (57), dün gece Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle haber spikeri Mehtap Özkan (32) ile dünyaevine girdi. Sürpriz evliliğin ardından merak konusu olan Mehtap Özkan araştırılmaya başlandı. Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gürsel Tekin, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gözlerini açtı. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünden mezunu oldu. Mehtap Özkan ilk olarak Kanal B'de stajyerlik yaparak mesleğe adım attı. Sunuculuğunun yanında aynı zamanda oyunculuğu da bulunan Özkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimler aldı.

Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı.Stajını bitirdikten sonra 2014 yılında TV8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev aldı ve bir dönem de radyo programında yer aldı. TV8'den ayrıldıktan sonra Beyaz TV'ye geçiş yaptı. Beyaz TV'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda rol aldı.

Bir süre Beyaz TV'de çalıştıktan sonra oradan ayrılıp Halk TV'de çalışmaya başladı. Halk TV'de hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi. Yaklaşık iki yıl boyunca Halk TV'de çalıştıktan sonra başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu. Şuan Habertürk kanalındaki görevine devam eden Özkan, burada haber bültenlerini sunarak spikerlik kariyerini sürdürmeye devam etmektedir.

1.71 boyunda ve 57 kilo olan Mehtap Özkan Oğlak burcudur.





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