Mehmet Zahid Sobacı kimdir? TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı nereli kaç yaşında? Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) yeni atamalar yapıldı. Buna göre TRT'nin yeni Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı oldu. Mehmet Zahid Sobacı'nin kim olduğu bu atamadan sonra internette araştırılmaya başlandı. İşte Mehmet Zahid Sobacı'nın hayatı ve biyografisi...

Mehmet Zahid Sobacı kimdir? TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı nereli kaç yaşında? Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) yeni atamalar yapıldı. Buna göre TRT'nin yeni Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı oldu. Mehmet Zahid Sobacı'nin kim olduğu bu atamadan sonra internette araştırılmaya başlandı. İşte Mehmet Zahid Sobacı'nın hayatı ve biyografisi...

TRT yönetiminde değişikliğe gidildi. TRT'de görev süresi dolan İbrahim Eren'in yerine Mehmet Zahid Sobacı atandı. Ayrıc TRT'nin yönetim yapısında da değişikliğe gidildi. Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeni bir isim atandı. Önceden yönetim kurulu başkanı ve Genel Müdür tek kişi oluyordu. Bu atamdan sonra vatadandaşlar Mehmet Zahid Sobacı'nın kim olduğunu merak etmeye başladı.

Mehmet Zahid Sobacı kimdir?

Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin yeni genel müdürü olarak atandı. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2001 yılında mezun olmuştur. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora yapmıştır. Mehmet Zahid Sobacı, 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör oldu.

TRT'nin Genel Müdürü Zahid Sobacı, kamu yönetiminde reform, siyaset – bürokrasi ilişkisi, kamu politikası ve yerel yönetimler üzerine uzmandır.

Mehmet Zahid Sobacı ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Zahid Sobacı'nın aslen nereli olduğuna dair internette bilgi bulunmuyor.

Mehmet Zahid Sobacı 2018- 2021 yılları arasında İletişim Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Mehmet Zahid Sobacı Aynı zamanda, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Mehmet Zahid Sobacı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi TRT Genel Müdürü olarak atandı.

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