Mehmet Sönmez kimdir? Mehmet Sönmez neden öldü? Mehmet Sönmez öldü mü? İYİ Partili Başkan Mehmet Sönmez kim?
İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, Kütahya'nın Simav ilçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Mehmet Sönmez kimdir? Mehmet Sönmez neden öldü? Mehmet Sönmez öldü mü? İYİ Partili Başkan Mehmet Sönmez kim?
2022-02-22 20:30:45
Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edildi. Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak öldüren Mert Can Kanat, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Babası Erdal Kanat ile Mehmet Sönmez'in buluştuklarını öğrendikten sonra onları takip edip bankta oturduğu sırada bıçakladığını anlatan Mert Can Kanat, “Annem ile Mehmet Sönmez arasında beraber çalıştıkları dönemde aşk yaşadıklarına dair dedikodular çıktı. Bu dedikodulardan sonra kendisinden nefret etmeye başladım. Yaklaşık 2 ay önce annemi hastaneye götürdüğümde Mehmet Sönmez, iki defa annemi aradı. Mesajlaştıklarını da gördüm. O dönemden beri Mehmet Sönmez'i öldürmeyi düşündüm. Babamla sanayide buluşacaklarını öğrendim. Onları takip ettim. Bankta otururken babam ile konuşmalarını duyuyordum. Ben yanlarına gidip bıçakladım. Babam o sırada şok geçirdi. Otostop çekerek Uşak'a gittim. Amcam beni polise teslim edeceğini söyledi. Eve gittik, konuştuk, sonra da polisler geldi” dediği belirtildi.
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