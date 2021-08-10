CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için flaş bir iddia ortaya atıldı. CNN Türk televizyonunda açıklamada bulunan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'nin Hazine Eski Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir görüşme yaptığını söyledi. Peki Mehmet Şimşek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? CHP Mehmet Şimşek ile görüştü mü? CHP'den bu sorulara yanıt geldi. CHP'den gelen açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için flaş bir iddia ortaya atıldı. CNN Türk televizyonunda açıklamada bulunan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'nin Hazine Eski Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir görüşme yaptığını söyledi. Peki Mehmet Şimşek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? CHP Mehmet Şimşek ile görüştü mü? CHP'den bu sorulara yanıt geldi. CHP'den gelen açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmlaarı sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre CHP AK Partili eski Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda görüştü. İddiayı ortaya atan isim Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir. Daşdemir CNN Türk kanalında yaptığı açıklamada şöyle dedi: "CHP'nin içinden aldığım bir bilgiye göre yakın zamanda Mehmet Şimşek'le de temas halindelermiş. Mehmet Şimşek'in bu teklifi kabul edip etmediğine dair henüz bir bilgi yok." İddia sonrası vatandaşlar Mehmet Şimşek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? CHP Mehmet Şimşek ile görüştü mü? sorusunu sormaya başladı. Sorulara CHP cephesinden yanıt geldi.

CHP Mehmet Şimşek ile görüştü mü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Mehmet Şimşek ile görüşüldü" iddialarına yanıt verdi. Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Sevgi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu, "Bunu söyleyen CNN Türk. Bunlar sahte gündemler. Bizim bunlarla uğraşacak zamanımız yok. Aynı zamanda gündemimizde de böyle bir şey yok" dedi.

Mehmet Şimşek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Hazine Eski Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğü iddialarına da yanıt veren Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni bir suni gündem harekâtı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok" diye konuştu.

Mehmet Şimşek kimdir?

Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967 yılında Batman'da dünyaya geldi.

Mehmet Şimşek Kürt kökenli Türk siyasetçi, ekonomist ve başbakan yardımcısı.

2009-2015 yılları arasında maliye bakanı olarak görev yapmış olan Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın kurduğu hükûmetlerde yer aldı. 2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti milletvekili olarak meclise girdi.

Şimşek, o dönem başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu 60. Türkiye Hükümeti'nde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. Ayrıca Erdoğan'ın kurduğu 61. Türkiye Hükûmet ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 62. Türkiye Hükûmeti, 63. Türkiye Hükûmeti ve 64. Türkiye Hükümeti'nde de yer almıştır. Şimşek'in yeni kabinede ismi geçmeyeceği uzun süre tartışıldı. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde tekrar başbakan yardımcısı olarak görevlendirildi. Kurulan yeni hükûmette Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun başkanlığı Şimşek'ten alınarak Binali Yıldırım'a verildi.

Emerging Markets dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi. Aynı yıl Foreign Policy dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.