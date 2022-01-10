Mehmet Sekmen kimdir? Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ne dedi? Mehmet Sekmen'in adı son günlerde ekonomi gündemine dair yaptığı açıklamalarla oldukça fazla duyulmaya başlandı. Kur garantili TL mevduat hesabı sistemini Maliye Bakanı'na kendisinin söylediğini iddia eden Mehmet Sekmen son açıklamasında da yastık altında altını olanlarla ilgiliydi. Açıklamaların ardından Mehmet Sekmen'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Mehmet Sekmen ne dedi? Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Kur garantili TL mevduat hesabı sistemini Maliye Bakanına kendisinin söylediğini anlatan Mehmet Sekmen'den bu kez de altınlarla ilgili bir fikir ortaya atıldı. Açıklamalardan sonra Mehmet Sekmen'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ne dedi?

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sekmen "Sayın Maliye Bakanı'mıza bu olayın evvelinde öneriyi getirenlerden biri de benim. Bu öneriyi yapanlardan biri de benim. Telefonumun Whatsapp'ında mesajlarımda kayıtlı bu." dedi. Sekmen'den bir öneri de yastık altı altınlarıyla ilgili geldi. Sekmen, “Önerim de şu: Yastık altındaki altınları da getirin diyor devlet. Bunları devletle anlaşmalı bir kuyumcu da sertifikalandırıp bozdurmaya dayalı yani, 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar altını getiriyorsun, derleyip topluyorsun 24 ayara çeviriyorsun bir sertifika alıp onu bankaya götürüyorsun. Benim önerim öyle değil. Diyorum ki, bugün önerdim sayın maliye bakanımıza, kolumdaki bileziği, küpeyi, bilekliği altınla ilgili takı ne varsa onlar tartılsın, bir değer biçilsin bir sertifikaya bağlansın. Sertifikayla beraber bu takılar bankada denetim kontrolünde kiralık kasaya konsun. O süre içerisinde devlet bunları teminat olarak tutsun. Kadın, bir düğünde bir takım zamanında ihtiyacı varsa gelsin alsın. O süre izinli sayılsın, kullansın. Tekrar getirsin aynı sertifikayla kasaya koysun. Böylece tonlarca altın, Allah'ın izniyle devletin zimmetinde emanetinde toplanacak. Ve devlet bunun karşılığında her türlü yatırımını yapabilecek, her türlü finansal aracı da kullanabilecek” diye konuştu.

Cem Yılmaz'dan Mehmet Sekmen paylaşımı

Mehmet Sekmen'in açıklamaları sonrası ünlü komedyen bir paylaşımda bulundu. Cem Yılmaz paylaşımında "Sıfır art niyetimle soruyorum, Sn. Başkan ne diyor? Takılan bileziği düğün bitince gelinden geri mi alıyor? Yeminle anlamadım!" dedi.

Sıfır art niyetimle soruyorum, Sn. Başkan ne diyor? Takılan bileziği düğün bitince gelinden geri mi alıyor? Yeminle anlamadım ! pic.twitter.com/tx94LHjIks — Can Yılmaz (@canyilmaz1) January 9, 2022

Mehmet Sekmen kimdir?

Mehmet Sekmen 25 Ocak 1958 yılında dünyaya geldi. Mehmet Sekmen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

1958 yılında Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi.

Mehmet Sekmen aslen Rize kökenli Hemşinlidir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank'ta yönetici olarak başladı. Finans yönetimi konusunda uzman olan Mehmet Sekmen, 1985 yılında mali müşavir oldu. 1980-1990 yılları arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulundu. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı'na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal'a 2. dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti.

2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu'nda yer aldı. 2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevini ifa etti. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına Parlamento'da devam etti. Bu süre zarfında sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum'un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevlerini başarıyla yürüttü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019'da yıllarında yapılan yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğuyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Sekmen, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üç yıl üst üste yatırım bütçesi kullanımında Türkiye'nin en başarılı ‘Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi. Spor hayatında da önemli başarılara imza atan Başkan Mehmet Sekmen, 10 yıl Kartalspor Futbol Kulübü'nün Başkanlığı görevinde bulunarak Türk sporuna Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Egemen Korkmaz gibi yaklaşık 30 profesyonel futbolcu kazandırdı. Kartalspor'un altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3. Lig'den Süper Lig'e çıkararak kentin sosyal yaşamı olan sporda da hayata geçirdiği dev projelerle Erzurum'un spor şehri olmasında aktif rol aldı. Evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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