Mehmet Şahne kimdir? Mehmet Şahne kaç yaşında? İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne nereli? Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne atandı. Aşkın'ın yerine ise daha önce Mersi Emniyet Müdürü olan Mehmet Şahne atandı. Görev yaptığı yerlerde halkla iç içe olan Mehmet Şahne Temmuz 2021'dem bu yana İzmir Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor.

İzmir Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Şahne kısa süre içinde İzmir halkı ile bütünleşti. Cumhurbaşkanı Erdğan imazası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile İzmir Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Şahne'nin kim olduğu İzmirliler tarafından merak ediliyor. İşte Mehmet Şahne'nin hayatı ve biyografisi...

Mehmet Şahne kimdir?

Mehmet Şahne 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

1985 yılında Polis Kolejinden mezun olduktan sonra 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olan Mehmet Şahne 1989-1995 yıllarında Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı.

Ardından 1994-1995 yıllıları arasında Yedek Subay olarak askerlik görevini tamamladı.

Askerlik görevinden sonra 1995-2003 yıllarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde, 2003-2004 yıllarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2005 yıllarında Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde, 2006-2012 yıllarında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yaptı

2012 yılında 1.Sınıf Emni​yet Müdürlüğüne terfi eden Mehmet Şahne2012-2014 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

13.02.2014 tarihli ve 28912 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atama Kararı ile Karaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, 19.02.2014 tarihinde görevine başlamıştır.

25.10.2016 tarihli Atama Kararı ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Ardından Temmuz 2021 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Şahne 1 kız çocuğu babasıdır.

Mehmet Şahne Muhtarlarla buluştu

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin başkanlığında Bayraklı Havuz Cafe Restaurant'da yapılan toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile Bayraklı ilçesi mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda birim amirleri tarafından Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezleri sorumluluk sahalarında emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Görüş, öneri ve çözüm yolları hakkında ve yapılacak işlemler hakkında gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardından söz alan muhtarlar daha önce yapılan toplantılarda dile getirdikleri sorunların etkin ve hızlı şekilde çözümlendiğini ve huzur ortamının artığını belirterek İl Emniyet Müdürü'ne teşekkür etti.

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