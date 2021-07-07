Mehmet Şahne kimdir? İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne nereli ve kaç yaşında?
Mehmet Şahne kimdir? İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne nereli ve kaç yaşında? Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile bir çok ilin emniyet müdürleri değişti. İzmir'in de yeni emniyet müdürü Mehmet Şahne oldu. Daha önce Mersin il emniyet müdürü olan Mehmet Şahne İzmirliler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Mehmet Şahne kimdir? Mehmet Şahne nereli? Mehmet Şahne kaç yaşında? İşte İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin hayatı ve biyografisi...
Mehmet Şahne kimdir? İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne nereli ve kaç yaşında? Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile bir çok ilin emniyet müdürleri değişti. İzmir'in de yeni emniyet müdürü Mehmet Şahne oldu. Daha önce Mersin il emniyet müdürü olan Mehmet Şahne İzmirliler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Mehmet Şahne kimdir? Mehmet Şahne nereli? Mehmet Şahne kaç yaşında? İşte İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin hayatı ve biyografisi...
İzmir'in Emniyet Müdürü değişti. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne getirilirken İzmir'de oşalan koltuğa Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne getirildi. Milyonlarca İzmirli Mehmet Şahne'nin kim olduğunu nereli olduğunu araştırmaya başladı. Peki Mehmet Şahne kimdir? İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Şahne'nin hayatı ve biyografisi...
Mehmet Şahne kimdir?
Mehmet Şahne 1967 yılında Ankara ilinde doğmuştur. Mehmet Şahne 54 yaşındadır. Mehmet Şahne 1985 yılında Polis Kolejinden, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırası ile 1989-1995 yıllarında Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamış, 1994-1995 yıllıları arasında Yedek Subay olarak askerlik görevini ifa etmiştir.
Askerlik görevinden sonra sırası ile 1995-2003 yıllarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde, 2003-2004 yıllarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2005 yıllarında Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde, 2006-2012 yıllarında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yapmış olup, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.
2012-2014 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmış olup, 13.02.2014 tarihli ve 28912 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atama Kararı ile Karaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, 19.02.2014 tarihinde görevine başlamıştır. 25.10.2016 tarihli Atama Kararı ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Mehmet Şahne son olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştır.
Mehmet Şahne'nin 1 kızı vardır.
33 ile yeni emniyet müdürü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.
33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar:
Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne
Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne
Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne
Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne
Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne
Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne
Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne
Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne
Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne
Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne
Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne
Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne
Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne
Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne
Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne
İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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