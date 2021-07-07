Mehmet Şahne kimdir? İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne nereli ve kaç yaşında? Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile bir çok ilin emniyet müdürleri değişti. İzmir'in de yeni emniyet müdürü Mehmet Şahne oldu. Daha önce Mersin il emniyet müdürü olan Mehmet Şahne İzmirliler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Mehmet Şahne kimdir? Mehmet Şahne nereli? Mehmet Şahne kaç yaşında? İşte İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin hayatı ve biyografisi...

Mehmet Şahne kimdir? İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne nereli ve kaç yaşında? Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile bir çok ilin emniyet müdürleri değişti. İzmir'in de yeni emniyet müdürü Mehmet Şahne oldu. Daha önce Mersin il emniyet müdürü olan Mehmet Şahne İzmirliler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Mehmet Şahne kimdir? Mehmet Şahne nereli? Mehmet Şahne kaç yaşında? İşte İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin hayatı ve biyografisi...

İzmir'in Emniyet Müdürü değişti. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne getirilirken İzmir'de oşalan koltuğa Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne getirildi. Milyonlarca İzmirli Mehmet Şahne'nin kim olduğunu nereli olduğunu araştırmaya başladı. Peki Mehmet Şahne kimdir? İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Şahne'nin hayatı ve biyografisi...

Mehmet Şahne kimdir?

Mehmet Şahne 1967 yılında Ankara ilinde doğmuştur. Mehmet Şahne 54 yaşındadır. Mehmet Şahne 1985 yılında Polis Kolejinden, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırası ile 1989-1995 yıllarında Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamış, 1994-1995 yıllıları arasında Yedek Subay olarak askerlik görevini ifa etmiştir.

Askerlik görevinden sonra sırası ile 1995-2003 yıllarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde, 2003-2004 yıllarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2005 yıllarında Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde, 2006-2012 yıllarında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yapmış olup, 2012 yılında 1.Sınıf Emni​yet Müdürlüğüne terfi etmiştir.

2012-2014 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmış olup, 13.02.2014 tarihli ve 28912 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atama Kararı ile Karaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, 19.02.2014 tarihinde görevine başlamıştır. 25.10.2016 tarihli Atama Kararı ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Mehmet Şahne son olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştır.

Mehmet Şahne'nin 1 kızı vardır.

33 ile yeni emniyet müdürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar:

Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne

Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne

Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne

İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.