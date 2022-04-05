Mehmet Kaşkaya kimdir? Kapıcılar Kralı Mehmet Kaşkaya'nın mal varlığı şaşırttı? Miras davası 10 yıldır sürüyor!

Mehmet Kaşkaya kimdir? Kapıcılar Kralı Mehmet Kaşkaya'nın mal varlığı şaşırttı? Mehmet Kaşkaya yıllardır Ankara'da bir iş merkezinde apartman görevlisi olarak görev yaptı. Bu süre zarfında kazancını biriktiren ve çeşitli yatırımlarda bulunan Mehmet Kaşkaya' ölümü ile mirasçılarına Çankaya'da 8, Pursaklar'da 3 daire ve 1 arsa, bankada yüklü miktarda altın ve 700 bin liralık mal varlığı bıraktı. Ancak Mehmet Kaşkaya'nın ölümü üzerine aile arasında miras çekişmesi de başladı. Kaşkaya'nın 4 oğlu kız kardeşleri aleyhinde dava açtı. İşte Kapıcılar Kralı Mehmet Kaşkaya'nın hayatı...

Mehmet Kaşkaya kimdir? Kapıcılar Kralı Mehmet Kaşkaya'nın mal varlığı şaşırttı? Mehmet Kaşkaya yıllardır Ankara'da bir iş merkezinde apartman görevlisi olarak görev yaptı. Bu süre zarfında kazancını biriktiren ve çeşitli yatırımlarda bulunan Mehmet Kaşkaya' ölümü ile mirasçılarına Çankaya'da 8, Pursaklar'da 3 daire ve 1 arsa, bankada yüklü miktarda altın ve 700 bin liralık mal varlığı bıraktı. Ancak Mehmet Kaşkaya'nın ölümü üzerine aile arasında miras çekişmesi de başladı. Kaşkaya'nın 4 oğlu kız kardeşleri aleyhinde dava açtı. İşte Kapıcılar Kralı Mehmet Kaşkaya'nın hayatı...

Mehmet Kaşyaka Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş merkezinde uzun yıllar apartman görevlisi olarak çalıştı. Mehmet Kaşkaya'nın ölümü üzerine mirasçıları arasında bazı sorunlar yaşanmaya başladı. Mehmet Kaşkaya'nın erkek çocukları babalarının akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası ile dava açtı. 4 çocuk abalarının mal varlığı üzerine geçirdiği gerekçesiyle kız kardeşlerine dava açtı.

Mehmet Kaşkaya kimdir?

Mehmet Kaşkaya Ankara'da bir iş merkezinde apartman görevlisi olarak 30 sene çalıştı.

Mehmet Kaşkaya çalışma hayatından elde ettiği gelirleri iyi değerlendirerek çeşitli alanlarda yatırım yaptı.

Çalışırken toplam 11 daire, 1 arsa aldı, altın ve para birikimi yaptı. Mehmet Kaşkaya 5 çocuk babasıdır.

Selahattin, Sebahattin, Mesut ve Bayram Kaşkaya kardeşler, emekli olan yaşı ilerleyen babaları Mehmet Kaşkaya'yı 27 Kasım 2015 tarihinde ölümünden önce 2011 yılında belli bir ücret karşılığında bakımını üstlenmesi için, kız kardeşleri Gülvade Gümüş'e yakın bir eve yerleştirdi.

Ancak 4 kardeş, Şubat 2013'te, kız kardeşlerinin geçen 2 yıllık sürede 11 dairesinin kirasına el koyduğunu iddia ederek, babalarının vesayet altına alınması için, Ankara 13'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde babalarının 'demans' hastası olduğunu, akli durumunun yerinde olmadığını ileri süren Kaşkaya kardeşler, babalarına tarafsız bir vasi atanmasını talep etti. Mahkeme de sağlık kurulu raporu için, Mehmet Kaşkaya'yı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Kaşkaya kardeşlerin iddiasına göre; mahkemenin sevk ettiği hastane yerine Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'nde 25 Ocak 2013'te babasının akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde tek hekim raporu alan Gülvade Gümüş, banka hesabında bulunan 207 bin lirayı çekti. Yine aynı hastaneden 22 Nisan 2013'te aldığı raporla, babasıyla noterde 6 dairenin kendisine devrini öngören ‘ölünceye kadar bakma' anlaşması imzaladı.

Gümüş, 29 Ağustos 2013'te aldığı raporla da Pursaklar'da bulunan bir daireyi diğer oğlunun arkadaşının üzerine geçirdi. Kaşkaya kardeşler, bankadan çekilen para ile kız kardeşlerinin oğluna daire aldığını iddia ederek bu işlemin iptali için, Ankara 35'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, ‘ölünceye kadar bakma' anlaşmasının iptali için de Ankara 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, oğlunun arkadaşının üzerine devrettiği dairenin işleminin iptali için de 8'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Kaşkaya kardeşler, aynı zamanda babalarına ait yaklaşık 1 kilo altının da Gümüş tarafından alındığını iddia etti.

Kardeşlerin açtığı dava 10 yıldır devam ediyor. .