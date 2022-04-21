Mehmet Karataş kimdir? Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ihraç edildi mi? Neden disipline sevk edildi? Hassa Belediye Başkanı hangi partiden? Hatay'ın Hassa ilçesi AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Karataş 'grup kararına uymadığı' gerekçesiyle ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Mehmet Karataş CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan oylamaya CHP ve İYİ Parti ile birlikte destek vermişti. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Mehmet Karataş'ın hayatı ve biyografisi.

Mehmet Karataş kimdir? Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ihraç edildi mi? Neden disipline sevk edildi? Hassa Belediye Başkanı hangi partiden? Hatay'ın Hassa ilçesi AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Karataş "grup kararına uymadığı" gerekçesiyle ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Mehmet Karataş CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan oylamaya CHP ve İYİ Parti ile birlikte destek vermişti. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Mehmet Karataş'ın hayatı ve biyografisi.

Mehmet Karataş neden ihraç istemiyle disipline sevk edildi?

Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisinin yenilenmesi ve Hassa ilçesine yapılacak içme suyu ile kanalizasyon şebekesi hizmetleri için Japon kredisi kullanımı konusunda yapılan oylamaya Millet İttifakı üyeleriyle birlikte destek veren Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın yanı sıra Mehmet Torun, Mehmet Nur, Harun Demirci adlı üç meclis üyesi, "grup kararına uymadıkları" gerekçesiyle AK Parti'den ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

Mehmet Karataş kimdir?

Mehmet Karataş 1966 yılında Hatay/Hassa'da dünyaya geldi.

Mehmet Karataş'ın küçüklüğü Hassa'da geçti. İlk ve ortaokulu Hassa'da tamamlayan Mehmet Karataş ekonomik yetersizliklerden dolayı lise eğitimini tamamlayamadı. Karataş daha sonra lise eğitimini daçıktan okuyarak tamamladı.

Mehmet Karataş Hassa'da ailesiyle birlikte çiftçilik yapıyor. Karataş Hassa'datanınan ve sevilen isimlerin başında geliyor.

Çiftçilikle bağlantılı olarak toprak mahsulleri alım satımı işi ile ticarete başlayan Karataş, daha sonra İlçenin en çok ihtiyaç duyduğu Hassa Çırçır ve Prese Fabrikasını kurmuştur. Mehmet Karataş 2005 Yılında Hassa Sulama birlik başkanlığına seçildi.

Mehmet Karataş siyaset yaşantısına AK Parti'den başladı. 2009 yılında kurucu üyesi olduğu AK Parti'den ayrılarak MHP'den Hassa Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazandı.

2011 genel seçimlerinden önce, kurucu üyesi olduğu AK Parti'ye tekrar dönüş yaptı.

2014 Yılında Aday gösterilmediği halde kurucu üyesi olduğu Ak partinin gösterdiği adayı destekleyerek seçilmesini sağlamıştır.

2019 seçimlerinde ise yeniden aday olan Mehmet KARATAŞ Hassa Belediye Başkanlığına seçilmiştir.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş hangi partiden?

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş 2019 seçimlerinde AK Parti'den Hassa Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. .