Mehmet Eres kimdir? Mehmet Eres neden, nasıl öldü? Sağlık Bakanlığı'ndan otizmli Mehmet Eres açıklaması! Büyükçekmece'de bir bakım evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Eres ailesi yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Engelli bakım merkezinde kalan otizimli Mehemt Eres'in ölümü üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Mehmet Eres kimdir? Mehmet Eres neden, nasıl öldü? Sağlık Bakanlığı'ndan otizmli Mehmet Eres açıklaması! Büyükçekmece'de bir bakım evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Eres ailesi yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Engelli bakım merkezinde kalan otizimli Mehemt Eres'in ölümü üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Büyükçekmece'de 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in ölümü tartışmaları da beraberinde getirdi. Doğal ölüm olarak değerlendirilen Mehmet Eres'in ölümüne ilişkin gelen telefonlar aileyi şok etti. 5 yıldır kaldığı bakımevinde, kötü muamele ve işkenceye maruz bırakılarak ölümüne sebep olunduğu iddiası ile bakımevi yetkilileri ve sorumluları hakkında savcılığıa suç duyurusunda bulunuldu.

Mehmet Eres kimdir?

Annesinin terk ettiği ve halasının baktığı 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres 24 Temmuz 2022'de bakımevinde yaşamını yitirdi.

Hastane ve polis evraklarına "doğal ölüm" olarak geçen olayın ardından Eres'in cenazesi Ayazağa Mezarlığı'na defnedilirken, aile fertleri, ölümde şüpheleri olduğunu bildirip bakımevinin güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Mehmet Eres neden, nasıl öldü?

Mehmet Eres'in ölüm nedeni tartışılmaya başlandı. Savcılığın soruşturma başlatması üzerine mezar 10 gün sonra otopsi için açıldı. Cenaze, işlemlerin ardından yeniden defnedilirken, gencin ailesi olay anına dair görüntülerde Abdulaziz Işık adlı hasta bakıcının Eres'e kötü muamelede bulunduğunu iddia etti. Eres'in halası Emel Şen, İstanbul Adalet Sarayı önünde gazetecilere, cenazeyi gömene kadar hiçbir şeyden şüphelenmediklerini anlattı.

Şen, bakımevinin güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde, hastabakıcının 15 saniye boyunca Eres'in boğazını sıktığını gördüklerini belirterek, "Hastabakıcı, kalp masajı yaptığını söyledi. 'Kalp masajı için sola yapman lazım' dedim. Sonra da 'O anın paniğiyle yaptım, yastığı düzeltiyordum' dedi. Daha sonra da çocuk kriz geçiriyormuş onun için kafasını tuttuğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Dehşet verici eziyetler yapıldığını öne süren Şen, "Bakanlığın onayladığı bir şey var. Çok kriz anında engeli bir birey kendisine zarar verecek olursa sandalyeye kumaşlarla bağlanır. Görüntülerde plastik sandalyeye iplerle bağlanmış. Sırf kendi nöbetleri rahat geçsin diye bunu yapıyorlar" dedi.

Sağlık Bakanlığı otizmli Mehmet Eres için devrede!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün bir medya organında "Bakımevinde kan donduran vahşet" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 24.07.2022 tarihinde özel bir bakım merkezinde meydana gelen olayın hemen ardından Bakanımız Sn. Derya Yanık'ın talimatı ile idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada, "Habere konu olan özel bakım merkezinden yaşanan Hadise ile ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun

yerinde ve ivedi bir şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden bir şube müdürü ve bir meslek elemanı görevlendirilmiştir. Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.