Mehmet Durakoğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu kaç yaşında, nereli?

Gündeme dair yaptığı açıklamalar ile adından sıkça söz ettiren avukat Mehmet Durakoğlu'nun kim olduğu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul Barosu Başkanlığı seçiminde 26 bin 30 oyun yüzde 32,67'sini (8 bin 503 oy) alarak başkan seçilen Mehmet Durakoğlu bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev de yapmıştır. İşte İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

İstanbul Barosu Başkanlığı için seçim yapıldı. 7 adayın yarıştığı seçimi bir kez daha Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Mehmet Durakoğlu kazandı. Durakoğlu, 26 bin 30 oyun yüzde 32,67'sini (8 bin 503 oy) aldı.

Mehmet Durakoğlu kimdir?

Mehmet Durakoğlu 1956 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Mehmet Durakoğlu avukat, hukukçu ve siyasetçidir.

Mehmet Durakoğlu 2021 itibari ile 65 yaşındadır.

Mehmet Durakoğlu lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ardından 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirerek avukatlık diplomasını almıştır.

Bir süre sonra 1986'da serbest avukatlığa başlayan Mehmet Durakoğlu dış ticaret alanında kendini geliştirmiş ve bu konuyla ilgili makaleleri bulunmaktadır. Mehmet Durakoğlu aynı zamanda dış ticaretle ilgili sertifika programları dersleri de vermiştir.

2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Ūyeliğinde bulunmuş, 2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında Baro Başkan Yardımcısı olmuştur. 23 Ekim 2016 tarihinde 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' adayı olarak İstanbul Barosu'nun başkanı seçilmiştir.

Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli görevleri de üstlenmiştir. Mehmet Durakoğlu CHP Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde İstanbul 2. seçim çevresi milletvekili aday listesinde yer almıştır.

ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulunmuştur.

Mehmet Durakoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

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