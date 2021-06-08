Mehmet Cengiz kimdir? Cengiz Holding sahibi kim? Mehmet Cengiz nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Cengiz kimdir? Cengiz Holding sahibi kim? Cengiz Holding Yönetim Kurlu Başkanı olan Mehmet Cengiz'in kim olduğu son zamlarda sıkça araştırılıyor. 35 şirketi bünyesinde barındıran Cengiz Holding'in sahibi olan Mehmet Cengiz kim? Kardeşi Ekrem Cengiz ile Cengiz İnşaat'ı kuran Mehmet Cengiz halen ülke çapında geniş çaplı projelerin yapımlarını sürdürüyor. Peki Mehmet Cengiz nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Cengiz'in hayatı ve biyografisi...

Mehmet Cengiz kimdir? Cengiz Holding sahibi kim? Cengiz Holding Yönetim Kurlu Başkanı olan Mehmet Cengiz'in kim olduğu son zamlarda sıkça araştırılıyor. 35 şirketi bünyesinde barındıran Cengiz Holding'in sahibi olan Mehmet Cengiz kim? Kardeşi Ekrem Cengiz ile Cengiz İnşaat'ı kuran Mehmet Cengiz halen ülke çapında geniş çaplı projelerin yapımlarını sürdürüyor. Peki Mehmet Cengiz nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Cengiz'in hayatı ve biyografisi...

Mehmet Cengiz kimdir?

Son zamanlar Mehmet Cengiz'in kim olduğu internette çokça arattırlmaya başlandı. Peki Mehmet Cengiz kimdir? Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. Mehmet Cengiz Rize Kalkandere'de dünyaya geldi. Mehmet Cengiz Rizelidir. Mehmet Cengiz'in Ekrem Cengiz ve Asım Cengiz adında kardeşleri var. Mehmet Cengiz kerdeşi Ekrem Cengiz ile 1980 yılında kardeşi Ekrem Cengiz ile birlikte Cengiz İnşaat'ı kurdu. Cengiz İnşaat bünyesinde çeşitli projelerin inşaatı devam etmektedir. Otoyol, köprü, tünel, enerji, maden, turizm ve baraj, liman, metro, demiryolu, havalimanı, boru hatları ve telekomünikasyon işleri ile turizm tesisleri ve konut yapımında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mehmet Cengiz Çaykur Rizesporun Onursal Başkanıdır.

2004 yılında da Eti Bakır A.Ş.'yi özelleştirme kapsamında bünyesine kattı. 2005'te de Eti Alüminyum'u bünyesine kattı.

Mehmet Cengiz, Limak ve Kolin ortaklığı ile Akdeniz, Uludağ ve Çamlıbel elektrik dağıtım şirketinin sahibi olmakla beraber, Limak ve Kolin'in yanı sıra Kanyon ve MaPa ile birlikte 3. Havalimanı ihalesini de kazanmıştır.

Cengiz Holding hakkında

Cengiz Holding bir çok şirketi bünyesinde barındıran bir holdingdir. Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'dir. Cengiz Holding'in Karadeniz Sahil Yolu, İstanbul'a yapılan Havalimanı, Yüksek Hızlı Tren projesi, barajlar, elektrik üretim ve dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, madencilik işletmeleri ve metal üretim tesisleri gibi yatırımları bulunuyor. 1987 yılında Cengiz İnşaat'ın kurulmasıyla altyapı projeleri yapımında faaliyet göstermeye başlayan Kuruluş, enerji ve maden sektörlerindeki girişimleriyle ve bu alanlarda gerçekleştirdiği kurumsallaşma çalışmalarıyla bugün; yıllık cirosu 5 milyar Dolar'ı aşan, 35 şirket ve iştiraki barındıran büyük bir holding.

2000 yılı itibariyle son teknolojik altyapı ile yeni hidrolik ve termik enerji santrallarındaki enerji yatırımlarıyla büyümesini sürdüren Kuruluş, bugün elektrik üretimi, elektrik dağıtımı, ticaret, satış ve pazarlama ile doğalgaz dağıtım ve ticareti alanlarında yoğun olarak faaliyet gösteriyor.

Cengiz Holding; madencilik sektöründeki yatırımlarına, özelleştirme projesi kapsamında Eti Bakır A.Ş. ve Eti Alüminyum A.Ş.'yi bünyesine dahil ederek başladı. 2004 yılında Holding'e katılan Eti Bakır A.Ş.; Türkiye'de cevherden katot bakır üreten tek tesis Eti Bakır A.Ş. Samsun İzabe Tesisi ve 2006'da Holding'e dahil edilen Eti Bakır A.Ş. Murgul Tesisi ile madencilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Cengiz Holding Ankara Hızlı Tren Garı'nın Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile inşasını ve 19 yıl 7 aylık işletmesini üstlenmiştir.

Cengiz Holding 2013'te Cengiz İnşaat'ın liderliğinde kurulan Ortak Girişim Grubu ile Türkiye'nin en büyük projelerinden “İstanbul Havalimanı Yap-İşlet-Devret Projesi”nin yapımı ve 25 yıllık işletme hakkını kazanmış bulunuyor.

Cengiz Holding faaliyet alanları

İnşaat

Cengiz İnşaat (1987- )

Enerji

Cengiz Enerji (2000- )

Cengiz Elektrik Toptan Satış

Samgaz Doğalgaz

SelçukGaz Doğalgaz

Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Meram Elektrik Dağıtım

Çamlıbel Elektrik Dağıtım

Akdeniz Elektrik Dağıtım

Kalehan Enerji

Cenal Elektrik

Maden

Eti Bakır Küre Tesisleri (2004- )[7]

Eti Bakır Samsun Tesisleri (2004- )

Eti Alüminyum Tesisleri (2005- )

Murgul Bakır Tesisleri (2006- )

Halıköy Antimuan Tesisleri (2007- )

Eti Bakır Mazıdağı Tesisleri (2013- )

Şirvan madenköy bakır tesisleri (2017- )

Turizm

Bodrumbir Turizm Yatırım

Havacılık

Cengiz Havacılık (2006- )

Sigorta

Cengizler Sigorta Aracılık Hizmetleri (1998- )

İşletme

Ankara Hızlı Tren Garı işletmesi (2016- )

İstanbul Yeni Havalimanı işletmesi

Medya

Akşam Gazetesi (Kolin ve Limak Holding ortaklığıyla)

Skytürk 360 (Kolin ve Limak Holding ortaklığıyla)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.