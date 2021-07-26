Mehmet Çelik kimdir? Mehmet Çelik hangi dizide ve filmde oynamıştır? Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Taner karakterini canlandıran Mehmet Çelik'in kim olduğu ve hangi dizilerde oynadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 1989 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen Mehmet Çelik bir çok projede rol almıştır. İşte oyuncu Mehmet Çelik'in hayatı ve biyografisi...

Mehmet Çelik kimdir? Mehmet Çelik hangi dizide ve filmde oynamıştır? Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Taner karakterini canlandıran Mehmet Çelik'in kim olduğu ve hangi dizilerde oynadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 1989 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen Mehmet Çelik bir çok projede rol almıştır. İşte oyuncu Mehmet Çelik'in hayatı ve biyografisi...

Genç oyuncu Mehmet Çelik'in hayatı ve biyografisi internette oldukça fazla araştırılyor. Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan Mehmet Çelik özel hayatı ile de gündeme geliyor. Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa atılan Mehmet Çelik genç yaşına rağmen bir çok yapımda rol almıştır.

MEHMET ÇELİK KİMDİR?

Mehmet Çelik 1989 tarihinde Bayburt'ta dünyaya gelmiştir.

Mehmet Çelik 32 yaşındadır.

Mehmet Çelik'in boyu 1.79 cm'dir.

Mehmet Çelik terazi burcudur.

Genç oyuncu oyunculuk hayaline İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk eğitimi alarak başladı. Ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak oyunculuk ve tiyatro üzerine eğitim aldı.

Mehmet Çelik birçok projede yer almıştır. Arka Sokaklar, Arka Sıradakiler, Kavak Yelleri, Ayakta Kal, Son Ders: Aşk ve Üniversite, Recep İvedik 2, Başrolde Aşk, Umut, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, Benim Hala Umudum Var, Kalbim Seni Seçti, Acil Aşk Aranıyor, Günahkar, İlişki Durumu: Karışık, Milat gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Mehmet Çelik son olarak Kanal D'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan "Sadakatsiz"in kadrosuna katıldı. Mehmet Çelik Sadakatsiz dizisinde Taner karakterini canlandırıyor.

MEHMET ÇELİK'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Bir Deli Sevda (2017)

Bahtiyar Ölmez (2017)

Acil Aşk Aranıyor (2015)

Baba Candır (2015)

İlişki Durumu: Karışık (2015)

Milat (2015)

Günahkar (2014)

Benim Hala Umudum Var (2013)

Kalbim Seni Seçti (2011)+98

Başrolde Aşk (2011)

Dinle Sevgili (2011)

Kolpaçino (2009)

Recep İvedik 2 (2008)

Kavak Yelleri (2007)

Arka Sıradakiler (2007)

Arka Sokaklar (2006)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.