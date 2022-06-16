Mehmet Büyükekşi'nin listesinde kimler var? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi listesi ve görevleri neler? 2022 TFF yönetim kurulunda kimler var? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından istifa eden Nihat Özdemir'in yerine başkanlık koltuğuna oturacak isim belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. TFF Başkanı Mehemt Büyükekşi'nin listesinde kimlerin olduğu ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Mehmet Büyükekşi'nin listesinde kimler var? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi listesi ve görevleri neler? 2022 TFF yönetim kurulunda kimler var? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından istifa eden Nihat Özdemir'in yerine başkanlık koltuğuna oturacak isim belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. TFF Başkanı Mehemt Büyükekşi'nin listesinde kimlerin olduğu ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı nihayet belli oldu. Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu 307 delegeden 219'unun katılımı ile yapıldı. TFF başkanlığına tek aday olan Mehmet Büyükekşi, kullanılan 209 oyun 158'ini aldı. Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu. Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin listesinde kimlerin olduğu da araştırılmaya başlandı.

Mehmet Büyükekşi'nin listesinde kimler var?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesisinde eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi listesi ve görevleri neler?

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan