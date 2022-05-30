Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı mı olacak? Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığı adayı mı? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından uzun süre boş kalan TFF koltuğu için ilk aday belli oldu. Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Bu gelişmeden sonra Mehmet Büyükekşi'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte TFF Başkanı adayı Mehmet Büyükekşi'nin hayatı ve biyografisi...

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı mı olacak? Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığı adayı mı? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından uzun süre boş kalan TFF koltuğu için ilk aday belli oldu. Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Bu gelişmeden sonra Mehmet Büyükekşi'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte TFF Başkanı adayı Mehmet Büyükekşi'nin hayatı ve biyografisi...

Türkiye Futbol Federasyonu başkamnlık koltuğu Nihat Özdemir'in istifası sonrası boştu. Başkanlık için ilk aday isim belli oldu. Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Mehmet Büyükekşi kimdir?

1961 yılında Gaziantep'te doğan Mehmet Büyükekşi Gaziantep kulübünün eski başkanıdır. Mehmet Büyükekşi aynı zamanda iş insanıdır.

1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Büyükekşi ardından daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı.

Büyükeşi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yaptı.

Mehmet Büyükekşi adaylık açıklamasında şunları söyledi: "Kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz."

Mehmet Büyükekşi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'nı üstlendi. İşte Mehmet Büyükekşi'nin görev yaptığı pozisyonlar;

* Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

* Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

* İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

* DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

* İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

* İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

* B20 Yürütme Kurulu Üyesi

* Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

* Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,

* 5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,

* 8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,

* 6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

* TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

* TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

* Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,

* Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,

* Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,

* 2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

* 1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.