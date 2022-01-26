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TIMETURK / GENEL / Mehmet Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya'dan neden özür diledi? Mehmet Bekaroğlu ne dedi?

Mehmet Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya'dan neden özür diledi? Mehmet Bekaroğlu ne dedi?

Mehmet Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya'dan neden özür diledi? Mehmet Bekaroğlu ne dedi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul karla mücadele ederken Sarıyer'de bir balıklıya gidip yemek yemesi oldukça tartışılmıştı. AK Partili Betül Sayan Kaya İmamoğlu'nun balıkçıda çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış ve Mehmet Bekaroğlu da fotoğrafın yalan olduğunu iddia etmişti. Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gittiğinin doğru olması üzerine Mehmet Bekaroğlu Twitter’dan “Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim” ifadelerini kullandı.

23 Dakika Önce
2022-01-26 10:02:55
Mehmet Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya'dan neden özür diledi? Mehmet Bekaroğlu ne dedi?

İstanbul'da bir süredir devam eden kar yağışları kentte hayatı olumsuz etkiledi. Binlerce insan trafikte saatlerce kaldı ve işlerine gidemez oldu. Kara ulaşımında yaşanan aksamalar vatandaşların da tepkisine neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar ile mücadele devam ederken balıkçıya gitmesi ise yeni tartışmayı alevlendirdi.

Mehmet Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya'dan neden özür diledi?

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya sosyal meyda hesabından Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki görüntüsünü paylaştı. Görüntünün yalan olduğunu iddia eden pek çok kişi Betül Sayan Kaya'ya tepki göstermişti. İmamoğlu'nın balıkçıya gittiğinin doğrulanması üzerine Bekaroğlu, "Bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı" dedi.

Twitter'dan “Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim” ifadelerini kullanan Bekaroğlu, “Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış” dedi.

Mehmet Bekaroğlu ne dedi?

Bekaroğlu diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey'in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi."

Mehmet Bekaroğlu, Betül Sayan Kayadan neden özür diledi Mehmet Bekaroğlu ne dedi .

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