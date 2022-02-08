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TIMETURK / GENEL / Mehmet Azimli kimdir? Mehmet Azimli neden soruşturma açıldı?

Mehmet Azimli kimdir? Mehmet Azimli neden soruşturma açıldı?

Konuya ilişkin Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda, Prof. Dr. Mehmet Azimli’nin 2008 yılında yayımladığı “Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabı hakkında sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar ve iddiaların dikkate alınarak hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

1 Saat Önce
2022-02-08 18:18:12
Mehmet Azimli kimdir? Mehmet Azimli neden soruşturma açıldı?

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli hakkında idari soruşturma başlattı. Mehmet Azimli 'Siyeri Farklı Okumak' isimli kitabının önsözünde "Müslümanlar da kendilerine gelen dinin kitabını tahrif etmeseler de, kitabın örnek uygulayıcısı olan Hz. Peygamber'in hayatını örneklik zemininden, örnek alınamayacak bir noktaya taşıyarak bu tahrifi bir ölçüde gerçekleştirmişlerdir” ifadesini kullanmıştı. Rektörlük bu ifadeyi 'Peygambere saygısızlık' olarak değerlendirdi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üniversitenin resmi hesabından yapılan duyuruda, ''Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin 2008 yılında yayınlamış olduğu "Siyeri Farklı Okumak" isimli kitabı hakkında sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar ve iddialar dikkate alınarak gerekli idari soruşturma başlatılmıştır. Üniversite yönetimi olarak, Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz ile igili kastı aşan hiçbir yakışıksız ifadeyi uygun süreci yakından takip etmekteyiz.'' ifadeleri kullanıldı.

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