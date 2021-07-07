Mehmet Aslan kimdir? Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan nereli kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile birçok ilin emniyet müdürü değişti. Mersin'in de yeni emniyet müdürü Mehmet Aslan oldu. Atama kararı sonrası vatandaşlar Mehmet Aslan'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan kimdir? Mehmet Aslan nereli kaç yaşında?

Mehmet Aslan kimdir? Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan nereli kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile birçok ilin emniyet müdürü değişti. Mersin'in de yeni emniyet müdürü Mehmet Aslan oldu. Atama kararı sonrası vatandaşlar Mehmet Aslan'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan kimdir? Mehmet Aslan nereli kaç yaşında?

Mersin'in yeni emniyet müdürü olarak atanan Mehmet Aslan'ın kim olduğu, nereli olduğu vatamdaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 7 Temmuz'daki atama kararları ile Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne atandı. Mehmet Arsalan Mersin'in yeni Emniyet Müdürü oldu. Peki Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan kimdir?

Mehmet Aslan kimdir?

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan daha önce Erzurum Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktasydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre 7 Temmuz 2021 tarihinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Aslan'ın öz geçmişine dair detaylı bilgi buunmuyor.

33 ile yeni emniyet müdürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar:

Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne

Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne

Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne

İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.