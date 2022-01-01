Mehmet Aşık kimdir? Mehmet Aşık istifa mı etti? CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları hakkında basına yansıyan haberlerden sonra yeni gelişme yaşandı. Mehmet Aşık'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık'ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları olduğu ortaya çıktı.

Osmaniye'de ekipleri bir aracı şüphe üzerine durdu. Aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğunu tespit edildi. Araç içinde ise uyuşturucu bulundu. Araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi. Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık'ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Aşık istifa mı etti?

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın örevinden istif ettiği iddia edildi. Yaşanan olay sonrası istifa dilkeçesini veren Mehmet Aşık “Hakkımda hayırlısı olsun. Ben her zaman bir partili olarak CHP'nin 24 saat emirindeyim”dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.