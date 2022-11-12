Son zamanlarda rahatsızlıkları ve taciz iddiaları ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü görenleri şaşırttı. TikTok videoları çekmeye başlayan Mehmet Ali Erbil Kadıköy meydanında ayakları çıplak ve bitkin haldeki görüntüsü magazin gündeminde geniş yer buldu. Mehmet Ali Erbil'e ne oldu? Mehmet Ali Erbil olayı nedir? Mehmet Ali Erbil hastalandı mı? soruları ise bu görüntülerin ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Bir zamanların ünlü şovmenş Mehmet Ali Erbil son görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Kadıköy'de ayakları çıplak bir kaldırımda otururken görülen Mehmet Ali Erbil'in bitkin olduğu gözlerden kaçmadı. Sokaktan geçen bazı vatnadaşlar Mehmet Ali Erbil'i tanıdı ve üzerini montla öreterk oturuğu yerden kaldırdı.

Mehmet Ali Erbil olayı nedir?

Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de görüntülendi. Ancak bu kez içler acısı halde görüntülendi. Görenler Mehmet Ali Erbil'i tanıyamadı. Bir kaldırımda ayakları çıplak ve bitkin halde görünen Mehmet Ali Erbil'e vatandaşlar yardım etti.

Mehmet Ali Erbil'e ne oldu?

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında video içerik üretmeye çalışan Mehmet Ali Erbil bu kez Kadıköy'de içler acısı şekilde görüntülendi. Mehmet Ali Erbil çıplak ayaklarıyla ve bitkin şekilde bir merdivende otururken yoldan geçenler tarafından bulundu. TikTok'ta video yayınlamaya başlayan Mehmet Ali Erbil'in son görünütüsü herkesi şaşırttı. Erbil'i içler acısı halde gören bazı sosyal medya kullanıcıları ise bunun bir kurgu olduğunu ve Erbil'in daha neler yapacağını merak ettikleri yorumunu yaptı.

Mehmet Ali Erbil hastalandı mı?

Kadıköy'de içler acısı halde görünen Mehmet Ali Erbil'in hastalanıp hastalanmadığı merak edilmeye başlandı. Erbil'den olaydan sonra paylaşım geldi. Erbil, sosyal medyadan da yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve sette olduğunu belirtti. Sosyal medayda yayılan görüntülerin aslında bir film çekiminden olduğu iddia edildi. .