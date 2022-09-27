Mehmet Ali Çelebi AK Partiye mi katılacak? Mehmet Ali Çelebi hangi partiden? Mehmet Ali Çelebi AKP'ye mi katıldı? Mehmet Ali Çelebi ne dedi? İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi son yaptığı açıklama ile 'AK Parti'ye mi katılacak?' sorusunun sorulmasına neden oldu. Mehmet Ali Çelebi CHP'den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılmış ardından Memleket Partisi'nden de istifa ederek bağımsız milletvekili olmuştu.

Mehmet Ali Çelebi AK Partiye mi katılacak? Mehmet Ali Çelebi hangi partiden? Mehmet Ali Çelebi AKP'ye mi katıldı? İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi gündeme dair açıklamaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce CHP milletvekili olan ardından istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi buradan da istifa ederek bağımsız milletvekili olmuştu. Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu. Mehmet Ali Çelebi son açıklamasında "Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir" dedi.

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu. Mehmet Ali Çelebi son açıkalamasında "Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir" dedi.

Mehmet Ali Çelebi AK Partiye mi katılacak?

Mehmet Ali Çelebi AK Partiye mi katıldı? soruları şu sıralar siyaset kulislerinde sıkça sorulmaya başlandı. Mehmet Ali Çelebi Millet İttifakı'nı hedef alıp Cumhur İttifakı'nı savundu. Mehmet Ali Çelebi Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "6+2 masanın orada Abdullah Gül de var. Çıkmaz sokak olduğunu çok önceden söyledim. '6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez' dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir" dedi.

Mehmet Ali Çelebi hangi partiden?

Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı iddia edilmişti. İddiaların ardından Çelebi, sosyal medya hesabı Twitter'den geçmişe yönelik paylaşımlarını silmeye başlamıştı.

Mehmet Ali Çelebi ne dedi?

Mehmet Ali Çelebi son açıklamasında Cumhur İttifakı'na yakın olduğunun sinyalini verdi. Mehmet Ali Çelebi açıklamasında "İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim. İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP, bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim." dedi.