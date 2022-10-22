Mehmet Ali Çatal yeni sevgilisi kim? Mehmet Ali Çatal Seda Akaltın ayrıldı mı?

Sosyal medyada buluşma videoları ile tanınan Mehmet Ali Çatal ile Seda Akaltın çifti ayrıldıklarını açıkladı. Ayrılığın ardından Mehmet Ali Çaatal yeni sevgilisi ile video paylaşarak buluşma videolarında başa döndü. Seda Akaltın ise ayrılığın 1. günü adlı video ile sosyal medyada video yayınladı. Mehmet Ali Çatal'ın yeni sevgilisinin kim olduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı.

Sosyal medyada buluşma videoları ile tanınan Mehmet Ali Çatal ile Seda Akaltın çiftindne üzen haber geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullananların tanıdığı çift artık yollarına ayrı ayrı devam edecek. Ayrılığın ardından Mehmet Ali Çaatal yeni sevgilisi ile video paylaşarak buluşma videolarında başa döndü. Seda Akaltın ise ayrılığın 1. günü adlı video ile sosyal medyada video yayınladı. Mehmet Ali Çatal'ın yeni sevgilisinin kim olduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı.

Buluşma videoları ile son zamanların en popüler sosyal medya üreticileri arasında yer alan Mehmet Ali Çatal ile eda Akaltın çifti komik ve düşündürücü bulışma videoları ile tanınıyordu. Çift flaş bir kararla ayrıldıklarını açıkladı.

Mehmet Ali Çatal yeni sevgilisi kim?

Mehmet Ali Çatal sosyal medyada yeni sevgilisi ile buluşma vidieoları paylaşmaya devam ediyor. Mehmet Ali Çatal'ın yeni sevgilisinin kim olduğuna dair ise bir bilgi henüz bulunmuyor.

Mehmet Ali Çatal Seda Akaltın ayrıldı mı?

Tik Tok'ta hatrı sayılır bir abone sayısına ulaşan Mehmet Ali Çatal Seda Akaltın çiftinin buluşma videoları bundan böyle izlenmeyecek. Çift ayrıldıklarını açıkladı. Seda Akaltın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ilişkisinin gerçek olduğunu ancak Mehmet Ali Çatal ile ayrıldıklarını söyledi.

Ayrılığın nedeni aldatma mı?

Çatal yeni sevgilisi ile paylaşıtığı videoda ayrılığın nedenini aldatnma olarak duyurmuştu. Ancak bunun gerçek olmadığı ve kurgunun bir parçası olduğu biliniyor. Seda Akaltın da yaptığı açıklamada böyle bir şey olmadığını belirtti.