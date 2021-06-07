Hakimler Savcılar Kurulu'nda yapılan seçimle 2. Daire Başkanlığı'na Mehmet Akif Ekinci getirildi, Mehmet Akif Ekinci ayrıca başkanvekili de oldu. Mehmet Akif Ekinci kimdir? Mehmet Akif Ekinci nereli kaç yaşında?

Hakimler Savcılar Kurulu'nda yapılan seçimle 2. Daire Başkanlığı'na Mehmet Akif Ekinci getirildi, Mehmet Akif Ekinci ayrıca başkanvekili de oldu. Mehmet Akif Ekinci kimdir? Mehmet Akif Ekinci nereli kaç yaşında?

Mehmet Akif Ekinci kimdir?

Şırnak Cizre'de 1967'de dünyaya gelen Ekinci, 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul hakim adaylığından sonra sırasıyla Mardin, Meriç, Silivri ve İstanbul Cumhuriyet savcılıkları görevlerinde bulunan ve son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten Ekinci, evli ve bir çocuk babası.

HSK'da görev dağılımı belli oldu

Buna göre, Birinci Daire Başkanı Halil Koç olurken, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci oldu.

Daire Başkanlığı seçimi sonrasında üyeler içinde bir oylama yapıldı. Yapılan oylamanın ardından, Hasan Yılmaz, Hamit Kocabey, Ömür Topaç, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım da Birinci Daire üyesi oldu.

Ergün Şahin, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Bilal Temel, İkinci Daire üyesi olarak belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.