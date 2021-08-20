Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mehmet Akçay da Ankra'nın Keçiören ilçesine kaymakam olarak atandı. Peki Mehmet Akçay kimdir? Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay nereli kaç yaşında? İşte Mehmet Akçay'ın hayatı ve biyografisi...

Mehmet Akçay kimdir? Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay nereli kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mehmet Akçay da Ankra'nın Keçiören ilçesine kaymakam olarak atandı. İşte Mehmet Akçay'ın hayatı ve biyografisi...

Mehmet Akçay kimdir?

Mehmet Akçay 30 Mart 1976 yılında dünyaya geldi.

Mehmet Akçay Malatya'nın Darende ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Ailesiyle birliket Malatya'ya taşınan Mehmet Akçay ilk ve ilk ve orta eğitimini burada tamamladıkan sonra üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti. Ankara'da Temmuz 1998 de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Eylül 1998' de girdiği Kaymakamlık sınavını birincilikle kazanarak 5 Ocak 1999'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

3 yıllık yoğun adaylık sürecinden sonra asil olarak Çorum - Ortaköy , Kars - Digor, Adıyaman Vali Yardımcılığı, Aydın – Buharkent, Isparta- Şarkikaraağaç Kaymakamlığı görevlerini ifa etti.

Mehmet Akçay evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Akçay iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kaymakam nedir?

Kaymakam Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetim sisteminde, ilçenin mülki idare amiridir. Türkiye'de bundan önceki yönetim sistemi olan parlamenter yönetim sistemine göre kaymakam, hükûmet adına -yani Bakanlar Kurulu- görev yürütmekte idi. Bu yüzden ilçelerdeki kaymakamlık binalarına çoğunlukla hükûmet binası veya hükûmet konağı denirdi. Gerçi halen bu isimler değişmemiş olmakla birlikte Türkiye'nin yeni yönetim sistemine göre Kaymakam ilçede cumhurbaşkanı adına vazife yapmaktadır. Cumhurbaşkanının ildeki temsilcisi vali, ilçede ise kaymakam cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır. Yeni sistem kapsamında kaymakamlık binalarına ne ad verileceği henüz bilinmemektedir.

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