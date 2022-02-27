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Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un acı günü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Teyzemin torunu, MHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ayhan Kaplan'ın trafik kazasında vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim' açıklamasında bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-27 08:48:07
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un acı günü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi MHP'li meclis üyesi Ayhan Kaplan'ın kazada yaşamını yitirmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Şentop, "Teyzemin torunu, MHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ayhan Kaplan'ın trafik kazasında vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailemize, dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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