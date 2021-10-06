Mecidiyeköy metro durağı ne zaman açılacak? Mecidiyeköy metro istasyonunda bakım çalışması ne zaman bitecek? Geçtiğimiz aylarda yıllar süren inşaat aşamasının ardından geçtiğimiz yıllarda açılan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy durağı kapatıldı. Finans ve iş dünyasının İstanbul'daki merkezlerinden biri olan Mecidiyeköy'e doğrudan metro ile ulaşamayan vatandaşlar bir an önce Mecidiyeköy metro durağının açılmasını bekliyor. Peki Mecidiyeköy metro istasyonu açıldı mı?

Mecidiyeköy metro durağı ne zaman açılacak? Mecidiyeköy metro istasyonunda bakım çalışması ne zaman bitecek? Geçtiğimiz aylarda yıllar süren inşaat aşamasının ardından geçtiğimiz yıllarda açılan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy durağı kapatıldı. Finans ve iş dünyasının İstanbul'daki merkezlerinden biri olan Mecidiyeköy'e doğrudan metro ile ulaşamayan vatandaşlar bir an önce Mecidiyeköy metro durağının açılmasını bekliyor. Peki Mecidiyeköy metro istasyonu açıldı mı?

Her gün yüz binlerce vatandaşın kullandığı M7 metro hattının açılışından çok kısa süre sonra Mecidiyeköy-Çağlayan durakları kullanıma kapatıldı. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kesintisiz ulaşım sağlayan M7 metrosunu kullanan vatandaşlar artık Mecidiyeköy'e ulaşmak için aktarma yapmak zorunda. Ulaşıım süresi uzayan vatndaşlar Mecidiyeköy metro durağının ne zaman açılacağını araştırıyor.

Mecidiyeköy metro durağı ne zaman açılacak?

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın en önemli istasyonu olan Mecidiyeköy istasyonu yaklaşık 6.5 aydır kalaı durumda. Mecidiyeköy'e tek serferde ulaşamayan vatandaşlar ulaşım sürelerinin uzaması yüzünden bu durumdan şikayetçi. Çağlayan-Mecidiyeköy durağının kapatılmasından sonra vatandaşlar Mecidiyeköy'e ulaşamaz oldu. Vatadandaşlar Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde gerçekleştiriliyor.

Mecidiyeköy metro istasyonunda bakım çalışması ne zaman bitecek?

CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş Mecidiyeköy metrosunun ne zaman açılacağını, çalışmaların ne zaman biteceğini aktardı. Bozkuş, İBB'nin çalışmaların sürdüğünü, en kısa sürede hizmete açılacağının belirtildiğini söyledi.

İBB'den açıklama

Mecidiyeköy istasyonunun kapanmasına ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle: M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Mecidiyeköy istasyonumuz hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatılmıştır. Bu süre içerisinde seferlerimiz Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacaktır. Yolcularımızın aşağıda belirtilen alternatifler ile Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlanacaktır.

Mecidiyeköy- Mahmutbey istasyonları (durakları)

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe

Alibeyköy

Çırçır

Veysel Karani-Akşemsettin

Yeşilpınar

Kazım Karabekir

Yenimahalle

Karadeniz Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Oruç Reis

Göztepe Mahallesi

Mahmutbey

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.