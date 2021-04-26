Hizmete girdiği günden bu yana milyonlarca İstanbullu tarafından kullanılan M7 metro hattının Mecidiyeköy istasyonu kapatıldı. İstanbul için kilit bir nokta olan Mecidiyeköy'e metro ile ulaşım durmuş durumda. Vatandaşlar da durum karşısında şaşkın. İstanbullular Mecidiyeköy metro durağı ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy metrosu neden kapalı? sorularını sormaya başladı. Mecidiyeköy metrosu tekrar ne zaman faaliyete geçecek? M7 metrosu çalışıyor mu?

28 Ekim 2020'de hizmete giren M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın en önemli istasyonu olan Mecidiyeköy istasyonu flaş bir kararla hizmete kapatıldı. Karar sonrası vatandaşlar Mecidiyeköy'e metro ile ulaşamaz oldu. Peki Mecidiyeköy metro durağı ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy metrosu neden kapalı? M7 metrosu çalışıyor mu?

İstanbul'un merkezi konumunda bulunan iş ve finans merkezlerinin olduğu Mecidiyeköy'de metro istasyonunun faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Vatandaşlar da Mecidiyeköy metro durağı neden kapatıldı gibi soruları sormaya başladı. Yapılan açıklamaya göre Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy istasyonu hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Çalışmaların bitmesini bekleyen binlerce İstanbullu Mecidiyeköy'e metro ile ulaşımda yaşanan sıkıntının çözülmesini bekliyor.

Mecidiyeköy metro durağı ne zaman açılacak?

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy durağının kapatılması bu istasyonu kullanan binlerce vatandaşı üzdü. Binlerce kişi M7 Mecidiyeköy istasyonunun tekrar ne zaman açılaağını merak etmeye başladı. Henüz bu konu ile ilgili net bir açıklaama yapılmadı ancak çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak Mecidiyeköy istasyonunun yeniden hizmete açılması bekleniyor.

M7 Mecidiyeköy metrosu neden kapalı?

Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. Metro kullanıcıları Mecidiyeköy istasyonunu geçici süreliğine kullanamayacak.

Mecidiyeköy istasyonunun kapanmasına ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Mecidiyeköy istasyonumuz hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatılmıştır. Bu süre içerisinde seferlerimiz Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacaktır. Yolcularımızın aşağıda belirtilen alternatifler ile Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlanacaktır.

M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosu hakkında

İlk etap olan 18 kilometre uzunluğundaki 15 istasyonlu Mecidiyeköy - Mahmutbey etabı 8 Ekim 2013 tarihinde ihale edilmiş ve en düşük teklifi 849 milyon 440 bin lira ile Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'ın oluşturduğu konsorsiyum vermiştir. Mecidiyeköy - Mahmutbey etabının temeli 9 Şubat 2014'te atılmış ve hattın 19 Mayıs 2020'de hizmete girmesi planlanmıştır. Ancak İspanya'dan gelmesi beklenen sinyalizasyon ekibinin koronavirüs pandemisinden dolayı Türkiye'ye gelememesi üzerine açılış bir süre ertelenmiştir. Sinyalizayon ekibinin Temmuz ayında İstanbul'a gelmesiyle birlikte ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiş ve hattın ilk etabı 28 Ekim 2020'de hizmete girmiştir.

Hat üzerinde, Kağıthane ve Alibeyköy istasyonları viyadük üzerinde olup kalan istasyonlar yer altındadır. Viyadük üzerinde bulunan istasyonlar 2 kenar platforma, kalan istasyonlar ise 1 ada platformuna sahiptir. Ayrıca araçların içinde İndüksiyon Döngü Sistemi adı verilen ve sadece işitme engellilerin işitme cihazları aracılığıyla duyabileceği frekansta yayın yapılmaktadır.

Mecidiyeköy- Mahmutbey istasyonları (durakları)

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe

Alibeyköy

Çırçır

Veysel Karani-Akşemsettin

Yeşilpınar

Kazım Karabekir

Yenimahalle

Karadeniz Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Oruç Reis

Göztepe Mahallesi

Mahmutbey

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