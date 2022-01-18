Mecidiyeköy metro durağı açıldı mı? M7 metrosu Mecidiyeköy istasyonu açık mı? Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e kadar kesintisiz ulaşım için inşa edilen M7 metrosu 28 Ekim 2020’de İstanbulluların hizmetine sunulmuştu. Ancak çok geçmeden Mecidiyeköy istasyonu bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Milyonlarca kişi Mecidiyeköy'e ulaşabilmek için aktarma yapmak zorunda kalıyordu. Uzun süre devam eden bakım ve onarım çalışmalarının ardından M7 Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının Mecidiyeköy istasyonu yeniden hizmete açıldı.

Mecidiyeköy metro durağı açıldı mı? M7 metrosu Mecidiyeköy istasyonu açık mı? Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e kadar kesintisiz ulaşım için inşa edilen M7 metrosu 28 Ekim 2020'de İstanbulluların hizmetine sunulmuştu. Ancak çok geçmeden Mecidiyeköy istasyonu bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Milyonlarca kişi Mecidiyeköy'e ulaşabilmek için aktarma yapmak zorunda kalıyordu. Uzun süre devam eden bakım ve onarım çalışmalarının ardından M7 Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının Mecidiyeköy istasyonu yeniden hizmete açıldı.

Milyonlarca İstanbullunun yıllardır merakla beklediği M7 Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu 8 Ekim 2020'de hizmete girmişti. Günde yüz binlerce yolcuyu taşıyan metroya ilgi oldukça fazlaydı. Ancak çok geçmeden hattın Mecidiyeköy istasyonunun kapatıldığı bilgisi geldi. Vatandaşlar iş merkezi olan İBB'ye ulaşabilmek için aktarma yapmak zorunda kalıyordu.

Mecidiyeköy metro durağı açıldı mı?

Mecidiyeköy istasyonu, 7 Nisan günü yolcu trafiğine kapatılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu metro hattında devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. İmamoğlu, Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nun yeniden imal edilen 3 durağının 21 Aralık'ta tekrar hizmete gireceğini açıkladı. İmamoğlu, “2016'da yapılan kısmında büyük risk barındıran bir imalat hatası yapıldığını fark ettiğimizden bu yana ciddi bir çalışmayla sorunu çözdük” dedi.

M7 Metrosu hakkında

M7 (Mecidiyeköy - Mahmutbey) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, ilk istasyonu Kabataş, son istasyonu ise Mustafa Kemal olan 45 kilometre uzunluğunda ve 31 istasyonlu tam otomatik sürücüsüz metro hattıdır. Hat, doğu-batı aksında Haliç'in kuzeyindeki ilçeler arasında önemli bir bağlantı teşkil etmektedir.

Hattın ilk etabı olan 18 kilometre uzunluğundaki 15 istasyonlu Mecidiyeköy - Mahmutbey etabı 28 Ekim 2020'de hizmete girmiştir.

Hat sürücüsüz olduğu için tüm istasyonlarda PAKS (Peron Ayırıcı Kapı Sistemi) kullanılmaktadır. Mevcut 80 adet sürücüsüz araç olduğu için, sistem 4 vagonlu olarak işletilmektedir. Araç sayısı 300'e çıkarıldığında sistem 8 vagonlu olarak işletilecektir. Yatırım programında yeni vagon alımının tahmini maliyeti açıklanmıştır

Mecidiyeköy- Mahmutbey istasyonları (durakları)

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe

Alibeyköy

Çırçır

Veysel Karani-Akşemsettin

Yeşilpınar

Kazım Karabekir

Yenimahalle

Karadeniz Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Oruç Reis

Göztepe Mahallesi

Mahmutbey .