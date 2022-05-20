MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursu ortak değerlendirme sınavı ne zaman? Ortaokul ve Lise ikinci dönem MEB DYK sınavı ne zaman? (6, 7, 8, 10, 11 ve 12'nci sınıf) Milli Eğitim bünyesinde yapılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılan öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. MEB DYK ikinci dönem ortak sınav tarihi açıklandı. Buna göre sınav 28 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da ülke genelinde yapacak.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursu ortak değerlendirme sınavı ne zaman? Ortaokul ve Lise ikinci dönem MEB DYK sınavı ne zaman? (6, 7, 8, 10, 11 ve 12'nci sınıf) Milli Eğitim bünyesinde yapılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılan öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. MEB DYK ikinci dönem ortak sınav tarihi açıklandı. Buna göre sınav 28 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da ülke genelinde yapacak.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursu ortak değerlendirme sınavı ne zaman?

MEB kurslarda salgın dönemindeki öğrenme kayıplarının telafisi için bireysel farklılıkları da dikkate alarak planlı bir biçimde yürütülen eğitim faaliyetlerinin ardından 81 ilde İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nı uygulayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak değerlendirme sınavını 28 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da ülke genelinde yapacak.

"1.080 okuldaki 94 bin öğrenci örneklemde yer aldı"

Her dönem kurs açılan tüm sınıf düzeylerinde belirlenen derslerde uygulamayı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Milli Eğtiim Bakanı Mahmut Özer, "Geniş kapsamlı olan bu çalışmada 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf düzeyinde kurslara katılan 1.080 okuldaki 94 bin öğrenci örneklemde yer aldı. Bununla birlikte ortaokul, imam hatip ortaokulu, yatılı bölge ortaokulu, Anadolu imam hatip lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, fen lisesi, güzel sanatlar lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi gibi farklı okul türleri uygulama kapsamında bulunuyor. Böylece sunulacak destekleri geliştirmek için detaylı veriler elde edilecek." dedi.

Öğrencilere karneler iletilecek

Bu kursların verimliliğine yönelik ilk kez 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. Dönem DYK İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın 81 ilde 15 Ocak 2022 tarihinde yapıldığını hatırlatan Özer, uygulamaya katılan 7, 8, 11 ve 12. sınıf düzeyindeki öğrenci karnelerinin aynı hafta içerisinde ödmplatform vasıtasıyla okullara iletildiğini ifade etti. Özer, 2. dönemdeki İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı sonucunda da öğrencilere hızlı biçimde geri bildirimde bulunulacağını belirtti. .