MEB 2022 Lise sorumluluk sınavları ne zaman? Sorumluluk sınavlarına kimler girer?

Birçok lise öğrencisi bazı derslerden başarısız olduğu için sorumluluk sınavlarında bu dersleri vermeye çalışacaktır. Lise sorumluluk sınav tarihleri ​​bu bağlamda araştırmaya konu olmuştur. Peki Lise Sorumluluk Sınavları ne zaman? İşte MEB 2022 Lise Sorumluluk Sınavı tarihleri...

2021-2022 akademik yılı, geçtiğimiz Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Milyonlarca öğrenci heyecanla beklediği yaz tatilinin keyfini çıkarmaya başlarken, okulda bazı derslerden başarısız olan öğrenciler için eğitim dönemi henüz bitmedi. Bu öğrenciler başarısız oldukları derslerden başarılı olabilmek için sorumluluk sınavlarına gireceklerdir. Son iki yılda koronavirüs pandemisi nedeniyle sorumluluk sınavı yapılmadı. Ancak bu yıl salgının etkileri geçtikten sonra bu uygulamanın devam edeceği öğrenildi. Lise sorumluluk sınavlarının tarihlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, arama motorlarını yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor.

Lise sorumluluk sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 lise sorumluluk sınavı tarihleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Özer, lise sorumluluk sınavlarıyla ilgili merak edilen detayların Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde paylaşıldığına dikkat çekti.

MEB internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2022 lise sorumluluk sınavlarına girecek öğrencilerin girdikleri her sınavdan en az 50 puan almaları gerekiyor. Açıklamada, sorumluluk sınavlarının da gerekirse 30 Haziran 2022 tarihine kadar eğitim kurumları müdürlükleri tarafından planlanabileceği belirtildi.

Sorumluluk sınavlarına kimler girer?

Akademik yıl sonunda en fazla üç dersten 50 puanın altında başarısız olan öğrenciler sorumluluk sınavına girerler.