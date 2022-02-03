DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna’dan kritik açıklama: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya hazırız
İstanbulkart zamlandı
İsim değişikliği Facebook'a yaramadı: Meta hisseleri, 5 dakikada % 23 değer kaybetti
Enflasyon sepeti nasıl güncellendi? Enflasyon sepetinden hangi ürünler çıktı?
MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman? MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları son gün ne zaman?
Financial Times: Erdoğan Putin’le ince bir çizgide yürüyor
Ocak ayının zam ve indirim şampiyonları
iPhone'un ucuz modeli SE 2022'nin fiyatı sızdı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart'ta yapılacak
Türkiye, 2021'de Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu
Kandil gecesi televizyon izlemek günah mı caiz mi? Kandilde TV izlenir mi? Kandil günü televizyon haram mı?
Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı saat kaçta ve kaç rekat?
Erdoğan'dan Osman Kavala tepkisi: Mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
Enflasyon verisi sonrası dolar ve altın fiyatlarının ilk tepkisi
Şubat kira zam yüzde kaç? 2022 Şubat kiraya ne kadar zam yapılacak? Şubat ayında TÜFE ne kadar?

TIMETURK / GENEL / MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman? MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları son gün ne zaman?

MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman? MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları son gün ne zaman?

MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman? MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları son gün ne zaman? Milli Eğitim'e bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen binlerce aday 2022 EKYS sınav tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. 2022 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuru tarihi ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yaptığı duyuruda 2022 EKYS sınav başvurularının 10 Şubat'a kadar yapılabileceğini belirtti. 2022 EKYS sınavında binlerce müdür ve müdür yardımcısı adayı ter dökecek.

43 Dakika Önce
2022-02-03 11:13:07
MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman? MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları son gün ne zaman?

MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman? MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları son gün ne zaman? Milli Eğitim'e bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen binlerce aday 2022 EKYS sınav tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. 2022 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuru tarihi ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yaptığı duyuruda 2022 EKYS sınav başvurularının 10 Şubat'a kadar yapılabileceğini belirtti.

Binlerce kişi 2022 EKYS sınavının ne zaman yapılacağını, başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. ÖSYM'den konuyla ilgili flaş açıklama geldi. ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yaptığı açıklamada Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı le ilgili detayları paylaştı.

MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman?

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre 2022 EKYS başvurusunu yapan adaylar sıanava 20 Mart'ta saat 10.15'te girecek. Cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olan sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022 EKYS sınavı başvuruları son gün ne zaman?

Adaylar başvurularına 3 Şubat'ta başlayacak. Adaylar 10 Şubat'a kadar elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınav başvurusu yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki "2022-MEB-EKYS Kılavuzu"nda yer alıyor.

2022 EKYS sınavı nerede yapılacak?

Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek.

EKYS nedir?

EKYS'nin açılımı "Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı"dır. MEB'e bağlı kurumlarda yönetici olarak görev almak isteyenler EKYS sınavına girmek zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında müdür veya müdür yardımcısı olmak isteyenler EKYS sınavını geçmek zorundadır. EKYS sınavı müdür ve müdür yardımcılığı kadroları için ayrı ayrı düzenlenmektedir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş