MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman? MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları son gün ne zaman? Milli Eğitim'e bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen binlerce aday 2022 EKYS sınav tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. 2022 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuru tarihi ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yaptığı duyuruda 2022 EKYS sınav başvurularının 10 Şubat'a kadar yapılabileceğini belirtti. 2022 EKYS sınavında binlerce müdür ve müdür yardımcısı adayı ter dökecek.

MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman? MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları son gün ne zaman? Milli Eğitim'e bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen binlerce aday 2022 EKYS sınav tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. 2022 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuru tarihi ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yaptığı duyuruda 2022 EKYS sınav başvurularının 10 Şubat'a kadar yapılabileceğini belirtti.

Binlerce kişi 2022 EKYS sınavının ne zaman yapılacağını, başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. ÖSYM'den konuyla ilgili flaş açıklama geldi. ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yaptığı açıklamada Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı le ilgili detayları paylaştı.

MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman?

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre 2022 EKYS başvurusunu yapan adaylar sıanava 20 Mart'ta saat 10.15'te girecek. Cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olan sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022 EKYS sınavı başvuruları son gün ne zaman?

Adaylar başvurularına 3 Şubat'ta başlayacak. Adaylar 10 Şubat'a kadar elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınav başvurusu yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki "2022-MEB-EKYS Kılavuzu"nda yer alıyor.

2022 EKYS sınavı nerede yapılacak?

Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek.

EKYS nedir?

EKYS'nin açılımı "Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı"dır. MEB'e bağlı kurumlarda yönetici olarak görev almak isteyenler EKYS sınavına girmek zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında müdür veya müdür yardımcısı olmak isteyenler EKYS sınavını geçmek zorundadır. EKYS sınavı müdür ve müdür yardımcılığı kadroları için ayrı ayrı düzenlenmektedir. .