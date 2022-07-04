MEB 20 bin öğretmen ataması 2022 branş dağılımı ve kontenjanları

Öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları MEB tarafından açıklandı. 20 bin öğretmen atama takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Atama işlemleri, Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte atama kontenjanları ve detaylar

Öğretmen Ataması kontenjanları ve branş dağılımı ile ilgili MEB son dakika açıklaması yapıldı. Daha önce müjdesi verilen 20 bin öğretmen atamasının hangi branşlarda yapılacağı belli oldu. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak. .