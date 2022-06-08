McDonald’s Dayı Savar reklam videosu neden kaldırıldı? McDonald’s reklam videosunu neden sildi?

'McDonald's'tan Dayısavar!' başlıklı video. Türkiye'nin ünlü fast food markalarından McDonald's'ın sosyal medyada paylaştığı bir paylaşım bir anda gündem oldu. Söz konusu video bir süre sonra silindi. Peki McDonald's Dayı Savar reklam videosu neden silindi? Cevap burada...

Dünyaca ünlü fastfood markası McDonald's'ın Türkiye sosyal medya hesabından sokak röportajlarında gençlere "Çıkar telefonunu" diyen kişilere gönderme yapan bir video paylaşıldı. Sokak röportajlarından görüntüler alınarak hazırlanan videoda, ‘'Dayılar istedi biz de gençler için çıkardık. McDonald's'tan Dayısavar ile dayıları şaşırtmanın keyfine varın" ifadeleri kullanıldı. Dayısavar adıyla yayınlanan video sosyal medyada büyük yankı uyandırırken video bir süre sonra silindi.

McDonald's Dayı Savar reklam videosu neden silindi?

Sosyal medyada çok konuşulan McDonald's Türkiye videosu belirsiz bir nedenle silindi. Videonun neden silindiği ise henüz bilinmiyor.