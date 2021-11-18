MB faiz indirince dolar ne olur? Merkez Bankası faizleri indirirse dolar yükselir mi? Merkez Bankası faizi indirince dolar çıkar mı?

MB faiz indirince dolar ne olur? Merkez Bankası faizi indirince dolar çıkar mı? Merkez Bankası faizleri indirirse dolar yükselir mi? Piyasalar Merkez Bankası'nın Kasım ayında vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. MB Kasım ayı PPK toplantısını 18 Kasım'da yapacak ve faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası'nın vereceği karar doların yönü için der oldukça kritik. Merkez Bankası'nın Eylül ayında faizleri indirmesi ile başlayan süreçten bu yana dolar yükselişini sürdürüyor.

MB faiz indirince dolar ne olur? Merkez Bankası faizi indirince dolar çıkar mı? Merkez Bankası faizleri indirirse dolar yükselir mi? Piyasalar Merkez Bankası'nın Kasım ayında vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. MB Kasım ayı PPK toplantısını 18 Kasım'da yapacak ve faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası'nın vereceği karar doların yönü için der oldukça kritik. Merkez Bankası'nın Eylül ayında faizleri indirmesi ile başlayan süreçten bu yana dolar yükselişini sürdürüyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı bir çok kişi tarafından merakla bekleniyor. MB'nin kararı yastık altında altını ve dövizi bulunan vatandaşları da ilgilendiriyor. Eylül ayında faiz indirimine başlayan Merkez Bankası Ekim ayında da indirimine devam etmişti. Kasım ayında Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karara vereceği ise merakla bekleniyor.

Merkez Bankası faizleri indirirse dolar yükselir mi?

Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğinin düşünülmesi bile doların yükselmesine neden oldu. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan faiz artırımı karşısındaki açıklamalar sonrası doalr TL son 24 saate 50 kuruşun üzerinde artış gösterip 11 lira sınırına kadar yaklaştı. Habertürk'te yer alan habere göre; Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara olası faiz senaryolarını şu cümlelerle aktardı: Mevcut yaklaşım sürerse (faiz indirimi) dolardaki yükseliş için bir limit yok. Merkez Bankası faiz indirmeye devam ederse 100 baz puan indirime giderse TL'yi koruycak başka bir hamle yapılması gerekiyor. Mesela döviz satışları yapılması gerekiyor. Ama faziler yanlış yerde olduğu sürece bütün bunların etkisi sınırlı olacaktır.

Merkez Bankası faizi indirince dolar çıkar mı?

Merkez Banksı faiz indirim kararı mevcut iç piyasanın durumuna göre doları yükseltebilir. Piyasa koşullarına göre bazen faiz indirimi doların yükselmesine neden olmayabilir.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.