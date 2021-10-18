Mazota zam mı geldi? Motorin (mazot) ne kadar oldu? 18 Ekim-19 Ekim mazota zam mı gelecek?

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket araç sahiplerini endişelendirmeye devam ediyor. Türkiye enerji ihtiyacını yurt dışından döviz ile alıyor ve dövizde yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak dönüyor. Son gelen zamların ardından motorine bir zammın daha geleceği iddia edildi. İddiaya göre 18 Ekim Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece motorine (mazot) 23 kuruş zam gelecek.

Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket araç sahiplerini endişelendirmeye devam ediyor. Türkiye enerji ihtiyacını yurt dışından döviz ile alıyor ve dövizde yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak dönüyor. Son gelen zamların ardından motorine bir zammın daha geleceği iddia edildi. İddiaya göre 18 Ekim Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece motorine (mazot) 23 kuruş zam gelecek.

Mazota zam mı geldi?

BloombergHT'nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 23 kuruş zamlanacak. Zam pompa fiyatına yansıyacak. Benzine de zam olasılığı olduğu ancak net rakamın 18 Ekim Pazartesi günü belli olacağı öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre: Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre 19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Mazot (motorin) ne kadar oldu?

Motorinin litresi İstanbul'da 7,90 ile 7,93 ortalamasında satılıyor.

İstanbul / Avrupa 7,91

İstanbul / Anadolu 7,93

İzmir 8,00

Kars 8,14

Mazot (motorin) benzinden daha pahalı olacak

Üç gün içinde benzine zam gelmemesi hâlinde motorin tarihte ilk defa benzinden daha pahalı hâle gelecek.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.