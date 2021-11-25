Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne zaman geçerli? Mazota indirim ne zaman gelecek? Geçtiğimiz gün mazota 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı. Dizel araç sahipleri 1 TL üzerinde gelen zam ile şok yaşamıştı. Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre mazot, benzin ve otogaza (LPG) bu kez önce zam ardından da indirim geliyor. İşte 26-27 Kasım mazot zam ve indirimi ile ilgili detaylar...

Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne zaman geçerli? Mazota indirim ne zaman gelecek? Geçtiğimiz gün mazota 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı. Dizel araç sahipleri 1 TL üzerinde gelen zam ile şok yaşamıştı. Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre mazot, benzin ve otogaza (LPG) bu kez önce zam ardından da indirim geliyor. İşte 26-27 Kasım mazot zam ve indirimi ile ilgili detaylar...

Mazota indirim mi geldi? Geçtiğimiz gün mazota 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı. Dizel araç sahipleri 1 TL üzerinde gelen zam ile şok yaşamıştı. Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre mazot, benzin ve otogaza (LPG) bu kez önce zam ardından da indirim geliyor. Dizel araç sahipleri Mazot (motorin) zammı ve indirimi ne zaman geçerli? Mazot ne kadar oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 26-27 Kasım mazot zammı ve indirimi ile ilgili detaylar...

Mazota zam mı geldi?

NTV'de yer alan habere göre; Bu geceyarısından itibaren benzinde 46, motorinde 43, otogazda 26 kuruş zam bekleniyor. Ardından da indirim gelecek.

Mazota indirim ne zaman gelecek?

Mazot (motorin) litre satış fiyatına indirim geliyor. Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre mazota 55 kuruş indirim yapılacak. Cumartesiden itibarense benzin ve motorinde 55 kuruş indirim öngörülüyor.

Benzinde indirim var mı?

indirim benzinde de olacak. Benzine de 55 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Mazot ne kadar oldu?

Benzin ve motorinde bugünden itibaren 1 liranın üzerinde fiyat artışı yapılmıştı. Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olurken, motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.