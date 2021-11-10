Mazota indirim yapıldı mı? Motorine indirim geldi mi? 10 Kasım akaryakıt indirimi

Döviz kurlarında yaşanan yuları yönlü hareket sonrası akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Son zamların ardından bu kez de indirim haberi geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine bu geceden (11 Kasım) itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. Dizel araç sahipleri de Motorine indirim geldi mi? Mazota indirim yapıldı mı? sorusunu sormaya başladı. Peki 10 Kasım mazot indirimi var mı?

Döviz kurlarında yaşanan yuları yönlü hareket sonrası akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Son zamların ardından bu kez de indirim haberi geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine bu geceden (11 Kasım) itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. Dizel araç sahipleri de Motorine indirim geldi mi? Mazota indirim yapıldı mı? sorusunu sormaya başladı. Peki 10 Kasım mazot indirimi var mı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yaptığı açıklmada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim. 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." dedi. Peş peşe zamlar sonrası gelen indiim vatandaşları sevindirdi. Dizel araç kullanıcıları da motorine indirim yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

Mazota indirim yapıldı mı?

Motorine (mazot) herhangi bir indirim şu anda söz konusu değil Gelen indirim sadece benzini kapsıyor.

Benzine ne kadar indirim geldi?

Yapılan duyuruya göre benzine 32 kuruş indirim uygulanacak.

11 Kasım benzin ne kadar oldu?

İndirim sonrası İstanbul'da benzinin litresi 8.11 TL'ye inecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,20 civarı olacak.

İndirim ne zaman geçerli olacak?

Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına yansıyacak. İndirim 11 Kasım'da geçerli olacak.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.