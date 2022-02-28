Mazota indirim mi yapıldı? Mazota ne kadar indirim geldi? Son dakika Mazot indirimi

Son dakika Mazot indirimi | Mazota indirim mi yapıldı? Mazota ne kadar indirim geldi? Geçtiğimiz günlerde mazota gelen büyük zam araç sahiplerini oldukça fazla üzmüştü. Mazota gelen zammın ardından bu kez de indirim haberi geldi. Mazot fiyatlarının 17 lira seviyesine dayandığı son günlerde gelen indirim araç sahiplerini bir nebze de olsa sevindirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada brent petrolün değeri 105 dolar seviyesine kadar çıktı. Yükseliş sonrası petrolü yurt dışından alan ülkelerde akaryakıt fiyatlarına zam geldi. bunlardan biri de Türkiye oldu. Türkiye'de mazotun litre satış fiyatı geçriğimiz gün 1 lira 51 kuruş artmıştı. Son gelen açıklamaya göre mazota indirim geldi.

Mazota indirim mi yapıldı?

Uluslararası piyasada enerjiye olan talep arttı. Jeopolitik risklerin de arttığı şu günlerde petrolün brent fiyatı 105 dolara kadar yükseldi. 25 Şubat'ta mazota ve benzine gelen zammın ardından bu kez bir de indirim geldi.

Mazota ne kadar indirim geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası mazaota ve benzine gelen indirimi duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 96 Benzinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

LPG'ye zam mı geldi geldi 28 Şubat

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası açıklamasında LPG'ye de zam geldiğini duyurdu. Açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 33 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi. .