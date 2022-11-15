Mazota indirim mi geldi? Mazot ne kadar oldu? 15 Kasım motorin kaç TL? Uluslararası petrol piyasasında brent petrolde yaşanan gerilemeye bağlı olarak mazotta indirim beklentisi oluşmuştu. 15 Kasım'da gelen haber araç sahiplerini sevindirdi. Mazota indirim yapıldığı açıklandı. Peki 15 Kasım'da mazot ne kadar oldu? Mazota ne kadar indirim yapıldı?

Mazota indirim mi geldi? Mazot ne kadar oldu? 15 Kasım motorin kaç TL? Uluslararası petrol piyasasında brent petrolde yaşanan gerilemeye bağlı olarak mazotta indirim beklentisi oluşmuştu. 15 Kasım'da gelen haber araç sahiplerini sevindirdi. Mazota indirim yapıldığı açıklandı. Peki 15 Kasım'da mazot ne kadar oldu? Mazota ne kadar indirim yapıldı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle dünya petrol fiyatalrında artış yaşandı. Brent petrolün rekor üstüne rekor kırması akaryakıt fiyatlarının da artmasına neden oldu. Son günlerde Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese yaklaşıldığı havası petrol piyasalarında olumlu algılandı ve fiyatlar aşağı çekildi. Yaşanan gelişmelerin ardından ülkemizde de benzin ve mazottta indirim beklentileri oluştu.

Mazota indirim mi geldi?

15 Kasım Salı günü mazotun litre satış fiyatına indirim geldi. İndirimin miktarının 1.56 TL olduğu ifade edildi. İndirim araç sahiplerini sevindirdi.

Benzine indirim var mı?

İndirim sadece motorin grubunda geçerli oldu. Brent petrolde yaşanan gerilemenin devam etmesi halinde benzinde de indirime girilmesi muhtemel.

Mazot ne kadar oldu?

Mazotun litra satış fiyatı son indiirmle birlikte 24.79 lira oldu. Benzin ise ortalama 22.70 TL'den satılıyor.

Brent petrol ne kadar? 15 Kasım

Uluslararası petrol piyasasında fiyatlar yeniden aşağı yönlü bir hal aldı. ABD'den gelen ekim ayı enflasyon verisi ile birlilte faiz sinyalinin değişmesi dolara güç kazandırdı. Bu durum da brent petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. 15 Kasım'da brent petrol 93.01 dolardan işlem görüyor.