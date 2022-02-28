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Mazota indirim mi yapıldı? Mazota ne kadar indirim geldi? Son dakika Mazot indirimi

TIMETURK / GENEL / Mazot indirim son dakika! Mazota indirim mi geldi? Mazota ne kadar indirim geldi?

Mazot indirim son dakika! Mazota indirim mi geldi? Mazota ne kadar indirim geldi?

Mazot indirim son dakika! Mazota indirim mi geldi? Mazota ne kadar indirim geldi? Uluslararası piyasada altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından mazota geçtiğimiz günlerde 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Gelen zamların ardından 28 Şubat'ta ise motorine 96 kuruş indirim yapıldı.

2 Saat Önce
2022-02-28 19:13:21
Mazot indirim son dakika! Mazota indirim mi geldi? Mazota ne kadar indirim geldi?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle jeopolitik risklerin arttığı şu dönemde petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket izledi. Petrol fiyatları yıllar sonra uluslararası piyasada 100 dolar seviyesini aştı. Geçtiğimiz günlerde mazota gelen zammın ardından bu kez de indirim yapıldığı açıklandı.

Mazot indirim son dakika!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mazot (motorin) ve benzine indirim geldiğini açıkladı. Ayrıca LPG'ye de zam geldiği duyuruldu.

Mazota indirim mi geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası açıklamasında "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 96 Benzinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

LPG'ye zam geldi

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 33 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.

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