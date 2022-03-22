Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üreticilerin her yıl faydalandığı tarımsal gübre ve mazot desteğinin detayları hakkında bir açıklamada bulundu. Mazot gübre desteği ne kadar olacak 2022? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Tarım Orman Bakanı açıklama? Gübre ve mazot destek açıklaması 2022? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, birçok çiftçi ve üreticinin merak ettiği mazot ve gübre desteği ödemelerine bir açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci gübre açıklaması nedir? Mazot gübre desteği ne kadar 2022? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2022? İşte detaylar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ülkenin üreten ve katma değer sağlayan her bireyini destekleceklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2022 yılında planlanan gübre ve mazot desteğinin ne zaman yatırlacağı hakkında bir açıklamada bulundu. Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 8 Mart 2022 tarihinden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Peki tarımsal gübre ve mazot desteği hangi kurallara göre yatacak?

Tarımsal gübre ve mazot desteği;

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerin08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmış olacak.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak. .