DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: Putin’in ‘Esed’siz Suriye’ planı
MKE AŞ'den Ürdün’e teknoloji transferi
Muazzez Ersoy kimdir? Kaç yaşındadır?
İngiliz profesör, bazı çocukların okuldan kaçmak için kullandıkları hileyi ortaya çıkardı
WhatsApp silinin mesajları geri getirme
27 yıllık serüven sona erdi: Jeff Bezos Amazon'a veda etti
Taliban’dan ülkede kalacak yabancı askerlere tehdit gibi uyarı
'Tosuncuk'un neden sorguda olduğu ortaya çıktı
PKK'lılar 'firar hakkı' istemiş, Gara bölgesinde yeni gelişme
Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı
ANALİZ: Türk nihilizmi, muhafazakâr sekülerleşme...
Kademe kademe öğretmen temmuz zammı? Derece ve kıdeme göre 2021 temmuz öğretmen maaşı ne kadar oldu?
Fahrettin Koca aşılama takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Türkiye aşılamada ne durumda?
Savcı, Muharrem İnce'ye siyaset yasağı istedi
ANALİZ: Çin istihbaratının yükselişi

MAZLUMDER'de görev değişimi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Merkez 15. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Ramazan Beyhan, görevi Kaya Kartal'a devretti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.07.2021 12:22:07
MAZLUMDER'de görev değişimi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Merkez 15. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Ramazan Beyhan, görevi Kaya Kartal'a devretti.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan kongrede, MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan'ın değerlendirmelerinin ardından dernek üyeleri teşekkür konuşmaları yaptı.

Kongrede yapılan oylamayla MAZLUMDER'in 15. Dönem Yönetim Kurulu; Kaya Kartal, Hüseyin Sevim, İsmail Ünal, Yasin Dıvrak, Mahmut Aytekin, Gökhan Türkoğlu, Abdurrahman Ünlü, M. İbrahim Asım Bilir, Ercan Avli, Leyla Demir Vahapoğlu, Nurdan Çiçek, Ali Öner, Abdurrahman Yıldırım, Ali Dalaz, Fikri Aksoy, Semih Biten, Uğur Dursun, Eyyup Akıncı, Aziz Oğuzhan Karaman, Adnan Evsen, Metin Muhyettin Yıldırım, İrfan Can, Muhammed Emin Huca, Hayrettin Yıldırım ve Nuri Yılmaz'dan oluştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH