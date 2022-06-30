Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü? Maymun çiçeği vakası hangi ilde çıktı? Hangi ilde maymun çiçeği virüsü vakası var? Maymun çiçeği vakası hangi ilde çıktı? Hangi ilde maymun virüsü vakası var? sorularını sormaya başladı. Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Koca'nın açıklamasına göre 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini belirtti. Peki Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsü nerede, hangi ilde çıktı?

Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü? Maymun çiçeği vakası hangi ilde çıktı? Hangi ilde maymun çiçeği virüsü vakası var? Maymun çiçeği vakası hangi ilde çıktı? Hangi ilde maymun virüsü vakası var? sorularını sormaya başladı. Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Koca'nın açıklamasına göre 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini belirtti. Peki Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsü nerede, hangi ilde çıktı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü vakasının ülkemizde de görüldüğünü sosyal medaydan duyurdu. Koca açıklamasında virüse rastlanan kişinin tecrit altın alındığını belirtti.

Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü?

Sağlık Bakanı Koca açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Koca açıkalamasında ''Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı'' dedi ve bir de uyarıda bulundu. Koca, hastalığın 'solunum yoluyla' değil, 'yakın fiziksel temasla' bulaştığını söyledi. Maymun çiçeği virüsünün nerede, hangi ilde görüldğüne dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Maymun çiçeği vakası hangi ilde çıktı?

Ülkemizde ilk maymun çiçeği virüsü görüldü. duyuruyu Sağlık Bakanı Koca yaptı. Ancak virüsün nerede, hangi ilde görüldüğüne dair resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadı.

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

Virüs insana, infekte hayvan, infekte insan veya virüsle kirlenmiş cansız maddeler (giysiler, havlu, çarşaf vb.) ile yakın temas sonucunda bulaşmaktadır. Virüs sağlıklı kişilere, ciltteki gözle görülemeyecek çatlaklar/çizikler, mukozalar (ağız, burun, göz) veya solunum sistemi aracılığıyla girer.

İnfekte hayvandan insanlara (zoonotik) bulaşma ısırık, tırmalama, hayvanın kan ve vücut sıvıları ile veya etiyle temas, lezyonlara direkt temas veya tüm bunlarla kirlenmiş cansız materyalden indirekt yolla gerçekleşebilmektedir. İnsandan insana bulaşmanın esas olarak büyük solunum salgısı damlacıkları ile olduğu düşünülmektedir. Büyük damlacıklar uzak mesafelere gidemediğinden insandan insana bulaşma için; yüz yüze, uzun süreli ve yakın temas gereklidir. Bu da COVID-19'a (SARS-CoV-2) benzer büyük salgınlar yapmasını engelleyebilecek bir özelliktir. Virüs infekte insanın vücut sıvılarına, cilt lezyonlarına doğrudan temas ile direkt olarak veya yine bunlarla kirlenmiş cansız maddelerle temas ile dolaylı olarak cilt ve mukozalar yoluyla bulaşabilir. Cinsel yolla bulaşma kesin olmamakla birlikte yakın temas söz konusu olduğundan cinsel ilişki sırasında bulaşması mümkündür. .