Mavi bebek sendromu nedir?

Çok bilinmeyen, birçok kişinin adını ilk defa duyduğu mavi bebek sendromu hastalığı çocuklarda da yetişkinlerde de görülebiliyor. Peki nedir bu mavi bebek sendromu hastalığı? Mavi bebek sendromu hastalığı ne gibi belirtilerle kendini belli eder? Gelin bu hastalığa daha yakından bakalım...



Normalde bebeklerin tenleri pembe renkli bir görünümdedir. Fakat kalbi görevini tam olarak yerine getiremeyen bebekler mavi renkte bir görünümde olurlar. Cilt tonu mavi olan bebeğe mavi bebek sendromu teşhisi konur.

Mavi bebek sendromu hastalığının nedeni nedir?

Bebeğin organı, dokuları veya hücreleri oksijensiz kalırsa renk değiştirir. Bebeğin kalbi tam olarak görevini yerine getirmezse morarmalar ortaya çıkar. Bu morluklar mavimsi bir renktedir. Bu yüzden bu hastalık 'mavi bebek sendromu' olarak adlandırılır. Bu rahatsızlık genellikle sadece 6 aylık olan bebeklerde görülüyor fakat çok nadir de olsa çocuk ve yetişkinlerde de görülebilir.

Aşırı miktarda su içen bebeklerde nitrat alımı neticesinde mavi bebek sendromu hastalığı oluşabilir. Bu yüzden nitrattan zengin havuç, lahana, brokoli ve ıspanak gibi sebzeler de bebeklere gereğinden fazla yedirilmemelidir. Bebeğinizin vücuduna fazla nitrat almasını önlemek için nitrattan zengin sebzelerin haşlama suyunu mama yaparken kullanmamanız gerekir. Çünkü haşlama esnasında sebzelerdeki nitratın büyük bir kısmı haşlama suyuna geçer ve siz bu sudan bebeğinize mama yaptığınızda vücuduna fazla miktarda nitrat girmesine neden olursunuz.

En önemli sebep ise akciğer atardamar kapağında oluşan yetersizliktir. Çünkü bu sorun uzun dönemde sağ karıncıkta büyüme ve fonksiyon kaybına sebep olabilir. Teşhis edilemeyen veya uygun bir şekilde tedavi edilmeyen hastalarda sağ karıncıkta geri dönüşümsüz hasarlar bırakır. Bu da çocukta kalp yetersizliğine sebep olur.

Diğer sık görülen sebep ise kalp ritmindeki düzensizliktir. İzlem süresi arttıkça bu sorunun görülme oranı yükselir. Bilhassa kalpte tam düzeltilmemiş veya tekrar etmiş problemler varlığında daha erken gelişir ve daha ciddi seyreder.

Mavi bebek sendromu hastalığının belirtileri nelerdir?

Bu hastalığa sahip bebeklerde yemek yerken ve ağlarken çabuk yoruldukları görülür. Parmak gibi uç noktalarda ve vücudun belirli yerlerinde morluklar görülür. Çocuk sürekli çömelir vaziyette durur. Kan pompalanması esnasında ciddi problemler olduğu için kol ve bacaklarda şişkinlik görülür. Bebeğin cildi normal pembeyken, efor sarf etmesi gereken durumlarda mavimsi renk oluşur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.