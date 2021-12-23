Matcha çayı yağ yakmaya yardımcı oluyor!

Matcha, 1000 senedir Japon Budistlerce bilinen ve meditasyon öncesi konsantrasyonu güçlendirmek, bedeni arındırmaya yardımcı olmak ve saf enerji almak için içilen yeşil çatın bir türüdür. Gelin matcha çayını çok daha yakından tanıyalım...



Yeşil çay tohumları tarihte ilk defa 1191 senesinde Zen Monk Eisai tarafından Çin'den Japonya'ya getirilmiştir. Kyoto Tapınağı'nın bahçesinde çay yetiştirilmeye başlanmıştır. Zen Monk Eisai bu ziyaretiyle Zen felsefesini de Japonya'ya tanıtmıştır ve yeşil çay yapraklarını toz haline getirip içen ilk kişi olarak tarihe geçmiştir.

Matcha, 1000 senedir Japon Budistler tarafından bilinen ve meditasyon öncesi konsantrasyonu güçlendirmek, bedeni arındırmaya destek olmak ve saf enerji almak için içilen bir tür yeşil çaydır.

Toz haline getirilerek tüketildiği için demleme yaprak yeşil çaydan on kat daha fazla etkilidir. Öyle ki bir bardak Matcha çayı, on bardak yaprak yeşil çaya bedeldir. Matcha'yı toz haline getirilme işlemi çok önemlidir. Bu aşama hızlı bir şekilde yapıldığı takdirde ısı meydana gelir ve bu da çayın doğal içeriğine zarar verir. Bu yüzden yavaş bir şekilde toz haline getirilmiş matcha makbuldür. Bu yüzden ısıl işlem görmemiş matcha çayı çok pahalıdır. Matcha genellikle 30 veya 50 gr'lık kutularda satılır ve -ortalama kilo fiyatı 650 Euro civarındadır.

Matcha çayının besin değeri nedir?

Matcha çayı yüksek antioksidan ve klorofil içerir. Aynı zamanda A vitamini, B vitamini, C vitamini, E vitamini, selenyum, çinko ve magnezyum ve karoten de içermektedir. Kafein de içeren matcha vücuda saf enerji verir, sakin kalmaya ve uyuşukluk hissetmeden rahatlamaya yardımcı olur.

Matcha çayının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Düzenli bir şekilde tüketilen matcha çayı kan şekerini dengeler, toksin atmayı sağlar, yağ yakar, kolesterolü düşürür, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur, güçlü anti-viral ve anti-bakteriyel özelliklere sahiptir. Karaciğeri korur. Odaklanmayı arttırır ve hafızaya güç kazandırır. Kansere karşı korur. Damar sağlığını destekler, hormon dengelerini korur. Tüm bu faydalarından dolayı yüzlerce yıldır Çin ve Japon tıbbında kullanılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.