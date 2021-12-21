Matcha çayı bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Havalar artık çok soğuk. Mevsimsel hastalıklar hepimize uğramaya başladı! Bağışıklık sistemi iyi olan insanlar bu mevsimi rahat atlatıyor fakat bağışıklık sistemi kötü olanlar sürekli hasta oluyor. Peki hangi içecekler bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım...



Bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma görevi üstlenen, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamı bağışıklık sistemi olarak adlandırılıyor. Bağışıklık sistemi vücudumuzu hastalıklardan koruyor. Bağışıklık sistemimiz yediğimiz yiyecekler ve içtiğimiz içecekler sayesinde güçlenebiliyor. Ancak sağlıklı beslenmeye dikkat etmeyen insanların bağışıklık sistemi çok zayıf olduğu için kış mevsimini hastalıksız atlatamıyorlar.

Bağışıklık sistemini hangi içecekler güçlendirir?

Karahindiba çayı - Karahindiba, alternatif Çin tıbbında bir asırdır soğuk algınlığı tedavisinde kullanılıyor. Aynı zamanda, karahindiba bitkisinin ülsere, diş eti hastalıklarına, bronşite ve zatürreye iyi geldiği biliniyor.

Papatya çayı - Papatya çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Papatyanın içerisinde bulunan kimyasallar makrofajlar ve B lenfositlerinin üretimini ve dolayısıyla beyaz kan hücresi sayısını artırıyor. Bu sayede bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun direnci artıyor.

Matcha çayı - Japonların çay saatlerinde içtiği matcha çayı, antioksidan özelliğe sahiptir ve içerdiği tıbbi bileşikler sayesinde virüs ve bakterilerin bir numaralı düşmanıdır. Damar sağlığını destekler, hormon dengelerini ise korur.

Ginseng çayı - Bu çayın yapılan araştırmalar sonucunda hem kırmızı hem de beyaz kan hücresi sayısını artırıp bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu güçlendirdiğini görüldü.

Zencefil Çayı - Zencefil çayı taze veya kuru zencefil kullanılarak hazırlanabiliyor. Bu çay sayesinde göğüs tıkanıklığı açılıyor ve gribe bağlı olarak oluşan boğaz ağrıları hafifletiliyor. . Aynı zamanda zencefilin içerisinde bulunan bileşenler, vücudumuzun viral hücrelere karşı direncini artırıyor, grip ve soğuk algınlığının iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Okaliptüs çayı - Okaliptüs Avustralya kıtasına özgü bir bitkidir. Fakat günümüzde dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilir. Göğüs ve burun tıkanıklığı başta olmak üzere gribin belirtilerini hafifletmek için çok faydalıdır.

Nane çayı - Nane çayı öksürüğü hafifletir, boğazı yumuşatır. Ayrıca gribe sebep olan virüslerin yayılmasını önleyici antiviral özelliklere sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.