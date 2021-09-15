Masumlar Apartmanı 38. bölüm izle | Masumlar Apartmanı yeni bölüm HD kesintisiz izle

Masumlar Apartmanı 38. bölüm izle | TRT 1'in sevilen dizisi Masunlar Apartmanı 38. bölü ile ekranlara yeniden merhaba dedi. Masumlar Apartmanı 1. sezonu oldukça hüzünlü bir şekilde bitmişti. İnci'in ölümü ile yıkılan Han akıl sağlığını kaybederek hastaneye yatmıştı. Yeni sezonda Han'ın hayatında yeni kapıların açılacağının sinyalleri seyirciye verildi. Masumlar Apartmanı 38. bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar internetten Masumlar Apartmanı 38. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm HD kesintisiz izleme linkini sizlerle paylaşacağız...

Masumlar Apartmanı 38. bölüm izle | TRT 1'in sevilen dizisi Masunlar Apartmanı 38. bölü ile ekranlara yeniden merhaba dedi. Masumlar Apartmanı 1. sezonu oldukça hüzünlü bir şekilde bitmişti. İnci'in ölümü ile yıkılan Han akıl sağlığını kaybederek hastaneye yatmıştı. Yeni sezonda Han'ın hayatında yeni kapıların açılacağının sinyalleri seyirciye verildi. Masumlar Apartmanı 38. bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar internetten Masumlar Apartmanı 38. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm HD kesintisiz izleme linkini sizlerle paylaşacağız...

Yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alan dram dizisi Masumlar Apartmanı uzun süren bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. 1. sezon finali ile izaleyenleri göz yaşlarına boğan Masumlar Apartmanı 38. bölüm ile izleyicisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı'ndan Han, Safiye ve Gülben'in hayatlarında yeni sezonda yeni başlangıçların olacağının sinyalleri verildi. İnci'nin ölümüyle hayata küsen Han yeniden hayata dönecek mi? Masumlar Apartmanı 2. sezon 38. bölümü televizyondan izleyemekeynler internetten Masumlar Apartmanı 38. bölüm izle seçeneğiniaraştırmaya başladı. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm 38. bbölüm HD kesintisiz tek parça izleme seçeneği...

TRT'nin dizilerini izleyebilmek için üye olmanız gerekiyor. Ücretsiz üyelik ile TRT'nin dizilerini istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Üye olmak için adınız, soyadınız ve şifrenizi belirledikten sonra üye ol butonuna basmanız yeterli. Ayrıca TRT izle sitesine Facebook, Google ya da Apple ID'nizle giriş de yapabilirsiniz.

Masumlar Apartmanı 38. bölüm tek parça Youtube izle

Masumlar Apartmnı 38. bölüm özeti

TRT'nin sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 38. bölümünün yayınlandığı 14 Eylül akşamı milyonlarca kişi ekran başına kitlendi. Masumlar Apartmanı 38. bölümde Han'ın hayata, dünyaya, yaşama yeniden döneceğinin sinyalleri verildi. Beklenmedik bir misafir Han, Safiye ve Gülben'in hayatlarının ortasına bir anda giriyor. Bu misafir Han'ın hayatını derinden etkileyecek gibi. İnci'nin ölümü ile yıkılan Han bir kez daha sevebilecek mi? Masumlar Apartmanı 38.bölüm tüm bunların ipuçlarını verdi.

Masumlar Apartmanı ne zaman saat kaçta yayınlanıyor?

Masumlar Apartmanı yeni sezona 38. bölüm ile başladı. Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarında her salı akşamı yayınlanıyor.

İnci öldü, Han akıl hastanesine yatırıldı

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali ile ekranlara ara verdi. Dizi 8 Haziran salı akşamı yayınlanan 37. bölüm ile izleyenleri yine ekran başına kilitledi. İzleyiciler İnci'nin sürpriz bir şekilde ölümü ile adeta şok oldu. Masumlar Apartmanı 37. bölüm dramatik bir sonla bitti. Masumlar Apartmanı'nda İnci kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. İnci kaza yapmadan önce hamile olduğunu öğrenmişti. Han İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi. Han ise daha sonra akıl hastanesine yatırıldı.

Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Gülben ve Safiye obsesif davranışları olan iki kardeştir. Özellikle Safiye annesinin üzerinde yarattığı olumsuz rol modelliğin etkisindedir, davranışlarının arkasında bu neden yatmaktadır. Han ise kardeşlerin babalarıyla birlikte yaşadığı evde tek erkek kardeştir. Han'ın hayattaki temel amacı sadakat duyduğu ailesini kollamaktır. Ancak Han'ın hayatı İnci'yi gördükten sonra değişecektir. Ona aşık olacak ve beraber mutlu olma amacı güdecektir. Han, tıpkı üç kardeşi gibi muhtelif davranış bozuklukları olan bir karakterdir, çocukluk travmaları onu çöp karıştırma ve biriktirmeye iterken öfke kontrolünde yaşadığı sorunlar "sahiplenme" ve cinsiyetçi davranışlar ekseninde İnci'ye karşı olan tavırlarında belirginleşecektir. Ailenin en küçük kardeşi Neriman ise günlük yaşamında ve ailesinde yaşadığı problemlerden etkilenmektedir. Onun okuldan edebiyat öğretmeni olan Naci ise ablası Safiye'nin eski sevgilisidir. Safiye'yi unutamayan Naci, aile apartmanının karşısındaki otele yerleşecektir. Radyocu olan İnci, kardeşi ve dedesiyle beraber yaşamaktadır, bir kaza sonrasında tanışıp evlendiği Han'ın aile apartmanına tesadüfi bir şekilde taşınacaktır. İnci'nin huzursuzluğunun temel nedeni ise hayatındaki erkeklerdir. Babasından nefret eden İnci, kardeşi ve kendisine sahip çıkan dedesine duyduğu sadakat ve vefanın karşısında dedesinin korumacı davranışlarını sineye çekmek durumundadır. Eski nişanlısı Uygar da hayatında sorun yaratan erkekler arasındadır. İnci için Han o güne değin tanıdığı erkekler arasında farklı bir çizgi izlemektedir ve ani evliliği hem bu nedenle hem de ikisi için de hayatlarında sorun olarak gördükleri ailevi durumlara bir cevap niteliğindedir. Ancak Han'ın mansplaining tutum ve davranış farklılıkları İnci'ye onu yeteri kadar tanıyıp tanımadığı sorusunu sıkça sordurmaktadır.

Dizide Han ve İnci'nin yakın arkadaşları Esat ve Esra'dır. Esat Han'ın çocukluk arkadaşıyken aynı zamanda iş arkadaşlarıdırlar ve Han Esat'tan "tek arkadaşım" olarak bahsetmektedir. Esra ise İnci'nin radyodan arkadaşıdır ve beraber radyo yayını yapmaktadırlar. Dizide geriye dönüşler de sıklıkla kullanılarak karakterlerin ruh hâllerinin gelişimi ve yaşadıkları sorunların temellerine atıfta bulunulmaktadır.

İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.