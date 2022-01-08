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TIMETURK / GENEL / Masterhef’te ilk 3’e hangi yarışmacı kaldı? Masterhef yarı finale kalan yarışmacılar belli oldu mu?

Masterhef’te ilk 3’e hangi yarışmacı kaldı? Masterhef yarı finale kalan yarışmacılar belli oldu mu?

Kısa zamanda televizyon programları arasında reyting rekortmeni olan MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı.

3 Saat Önce
2022-01-08 15:33:56
Masterhef’te ilk 3’e hangi yarışmacı kaldı? Masterhef yarı finale kalan yarışmacılar belli oldu mu?

TV8 televizyon kanalının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye yarışmacıların birbirinden lezzetli yemekleri sergilemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye kısa zaman içinde final programı ile takipçilerinin karşısına çıkacak. Final tarihi yaklaştıkça hem yarışmacılar hemde izleyenler büyük bir heyecan içine girdi.

Kritik eleme gecesinde kozlarını paylaşan Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin TV8 ekranlarındaki zorlu mücadelenin ilk safhasını tamamlayarak hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo, Somer Şef'in tadımına sunmasının ardından şefler tarafından verilen puanlarla yarışmacıların toplam puanlar şöyle şekillendi.

SERGEN: 36

HASAN: 36

EREN: 35

TAHSİN: 35

İkinci oyunda yarışmacılar havyardan yaratıcılıklarını sergilediler. Oyun sonunda Hasan 25 puan, Eren 21 puan, Tahsin 18 Paun, Sergen 25 puan aldı. Danilo Şef, Sergen'e; Somer Şef ise Hasan'a kaşık attılar. Böylelikle Eren 36, Hasan 36, Sergen 35, Tahsin 35 puan topladılar.

SERGEN: 54

HASAN: 50

EREN: 56

TAHSİN: 52

MASTERCHEF 2021 YARI FİNALİSTİ KİM?

Bu sonuçla MasterChef 2021 ilk 3'e kalan ilk isim Eren oldu. Bugünkü bölümde eleme yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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