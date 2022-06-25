MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye jürisinde kimler var?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef yeniden ekrana gelecek. MasterChef Türkiye'nin detayları merak konusu oldu. Peki MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye jürisinde kimler var?

MasterChef Türkiye çok yakında yeniden ekranlarda olacak. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef, tarifleri ve kaliteli sunumlarıyla nefes kesen bir sezonla Türkiye'deki hayranlarını bekliyor. Peki MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? Jüri üyeleri kimlerdir? MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? TV8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef, 1 Temmuz Cuma günü yayınlanacak. MasterChef Türkiye jürisinde kimler var? MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri belli oldu. Mehmet Yalçınkaya (Mehmet şef), Somer Sivrioğlu (Somer şef) ve Danilo Zanna (Danilo şef) jüride yer alacak. .